2017-12-25 北方网

天津学懂弄通做实十九大精神网上学校

学懂弄通做实十九大精神

天津北方网讯： 为进一步学习贯彻落实十九大精神，把广大党员干部群众的思想和行动统一到十九大精神上来，这几天，滨海新区各级工会组织通过宣讲报告会、演讲比赛、互动问答、入户走访等多种形式，在职工文化活动阵地和平台广泛宣讲，推动十九大精神进机关、进工厂、进车间、进班组、进网络，让十九大精神家喻户晓、深入人心。

据了解，滨海新区总工会领导班子成员分别为新区群团干部、各级财务经审干部、机关干部群众宣讲十九大精神，同时邀请参加十九大的天津劳模代表和党校专家，进企业、进车间、进机关，举行现场座谈会，就十九大精神进行专题解读，帮助滨海新区广大职工和工会干部学懂、弄通、做实十九大精神，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质和丰富内涵的认识和理解。

滨海新区总工会有关负责人说：“除了聆听宣讲会和报告会，在此期间，我们还依托俱乐部、职工之家、职工书屋、职工文艺团体(协会)、工会报刊杂志、工会网站，组织了一些学习贯彻落实十九大精神的活动，比如知识竞赛、读书征文、读书会，就是为了让广大职工更好地学习理解十九大精神。”不仅如此，采访中记者了解到，为了充分利用职工书屋平台将十九大精神送到职工身边，滨海新区总工会还为全区190家全国、市级、区级职工书屋配送了2000余册十九大精神辅导读物，目前，这些资料已全部配送到位。（“津云”新闻编辑侯静）