2017-12-25 北方网

天津北方网讯： 日前，和平区召开新闻发布会，介绍了国家健康城市试点建设工作的情况。

据介绍，2016年11月，和平区被国家确定为首批38个健康城市建设试点，作为天津唯一、全国首批健康城市试点单位。和平区把建设健康城市摆上重要日程，狠抓推动落实，坚持规划引领，强化顶层设计，制定了《关于推进健康和平建设的实施意见》；坚持举全区之力，加强组织落实，41个部门和单位共同参与确保各项任务分阶段、分步骤有序组织实施。

为扎实推进国家健康城市试点建设，聚焦2020年成为国家健康城市建设示范区目标任务，和平区制定了《和平区健康城市试点建设行动计划(2017—2020年)》，明确时间节点，2017年为起步年，2018年为建设年，2019年为攻坚年，2020年为达标年。围绕建设目标，主要从建设健康环境、优化健康服务、完善健康社会、发展健康产业、普及健康生活、传播健康文化等六大方面努力营造健康城市。

目前，和平区健康城市试点建设各项工作已取得阶段性成果：以深化医药卫生体制综合改革为突破口，健康服务水平显著提升，医联体工作持续深化，家庭医生服务范围不断扩大，分级诊疗基础更加牢固，养老服务模式更加完善；以加强社会健康治理为保障，生产生活环境更加绿色安全，环境保护力度持续加大，城区精细化管理措施落实到位，安全和平建设加快推进；以普及健康生活方式为根本，居民健康素养明显提升，“健康细胞”覆盖面不断拓展，健康生活方式更为普及，保障水平显著提升，文化生活丰富多彩。（“津云”新闻编辑侯静）