2017-12-25 云南网

记者 楚田

云南网讯这几天，一条题为《宫颈癌疫苗该不该打？华大基因董事长汪建：坚决反对》的采访视频在网上热传。视频中汪建公开反对HPV疫苗，称其性价比不高，而且需要5年重新接种一次，打疫苗不如去做基因检测。真是这样吗？宫颈癌疫苗到底值不值得打？记者进行调查后，试图用科学客观的眼光，分步骤梳理解析关于宫颈癌和宫颈癌疫苗的一些知识点。

引起热议

接种宫颈癌疫苗是烧钱？

宫颈癌疫苗到底有多火？据了解，香港最新的9价HPV疫苗（因为HPV的持续感染是造成宫颈癌的高危因素，所以HPV又被称为宫颈癌疫苗。），价格从去年的一针不到3000港币飙升到现在的8000港币。但还并非有钱就能打得到，该疫苗已经整整断货两个月。

今年7月，中国内地宫颈癌疫苗可打的局面打破。然而，疫苗价格较高、疫苗预防效果，及有待观察的安全性，仍在让“疫苗该不该打”这一问题众说纷纭。

近日，中国基因测序界龙头华大基因董事长汪建在一段采访中透露了其个人观点。针对部分中国女性选择到美国或者香港去注射宫颈癌疫苗的现象，汪建明确表示：“我反对，疫苗4000块钱，5年打一次，你做早期检测，50块钱，3年检测一次。”

“5年打一次，你本来是千分之一、万分之一的机会，当然你钱多了没事干你去打没有问题，普通老百姓去打那个还不如去做一个检测就完了。”汪建把付出相对高昂的代价去打疫苗的这种宫颈癌预防措施比作“好像你把山上都派上卫兵”，随后又把他推崇的基因检测比作“无人机半个月巡视一遍”，他称这是“预防预测方案不一样，它完全是商业导向的。”

值得一提的是，华大基因此前推出的HPV基因分型检测，宣称可以对全部高危HPV型别及两种生殖道疣的主要致病病毒（6、11亚型）精确分型。

第1步

认识HPV病毒是什么

HPV （Human papillomavirus）

又叫人类乳头瘤病毒，是一种无包膜、双链的脱氧核糖核酸（DNA）病毒。HPV有上百种亚型，其中30多种可以致病，同时可分为高危型和低危型。其中高危型为16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68等亚型，低危型为6、11、40、42、43、44、53、54、61、62、72、81等亚型。

目前已知的高危亚型HPV中，16、18亚型最为高危。我国宫颈癌感染主要亚型为HPV16、18、31、52、58,癌前病变及正常女性中最常见的亚型为HPV58和52。

第2步

搞懂宫颈癌来龙去脉

宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤，近年来其发病有年轻化趋势。近几十年宫颈细胞学筛查的普遍应用，使宫颈癌和癌前病变得以早发现早治疗，宫颈癌的发病率和死亡率已有明显下降。

虽然现在还没有治疗HPV病毒的特效药物，但大部分HPV病毒在感染后数月至连年内，会被人体免疫系统清除。因此，间隔1年以上，连续两次检测出同一高危型HPV病毒被认为是持续性感染，持续感染才容易进展为宫颈癌。持续HPV病毒感染演变为癌前病变，再进展到宫颈癌，是一个漫长的过程，所以早诊早治很重要。

第3步

了解各种宫颈癌疫苗

【2价疫苗】

主要预防HPV-16、18亚型病毒导致的宫颈癌，这两种病毒引起的宫颈癌占宫颈癌病例的70%。

【4价疫苗】

主要预防HPV-6、11、16、18亚型病毒导致的多种疾病，其中6、11亚型属于低危型，一般诱发生殖器疣，不诱发癌变。

【9价疫苗】

主要预防HPV-6、11、16、18、31、33、45、52、58亚型病毒导致的多种疾病，囊括七大高危型（16/18/31/33/45/52/58型）。据称，防备宫颈癌及其他生殖体系癌症（如外阴癌、肛门癌、口腔癌）的概率高达90%。

第4步

弄清疾病三级预防是什么

【一级预防】: 又称病因预防，是在疾病尚未发生时采取的措施，也是预防、控制和消灭疾病的根本措施。和所有的疫苗一样，HPV疫苗是宫颈癌的一级预防措施。一级预防对那些难治的、不能治疗的、危害严重的疾病是最为有效的预防措施。

【二级预防】: 在疾病潜伏期为了阻止或减缓疾病发展而采取的措施。具体包括早发现、早诊断、早治疗，故又称为三早预防。病因不明确无法做到一级预防的，要做好二级预防。

在没有HPV疫苗之前，进行宫颈癌的筛查就是宫颈癌的二级预防。

【三级预防】: 又称临床预防，是在疾病的临床期为减少疾病危害而采取的措施，可以防止伤残和促进功能恢复、提高生命质量、延长寿命、降低死亡率。三级预防包括对症治疗和康复治疗。宫颈癌的三级预防就是指宫颈癌中晚期的治疗和康复，但很多时候效果并不理想。

专家总结

疫苗让发病率大降

定期检查同等重要

云南医学专家表示，疫苗属于一级预防，是在疾病尚未发生时，针对病因采取的根本性预防措施。HPV基因检测属于二级预防，可用于判断是否已经感染HPV病毒，以便早发现、早诊断、早治疗，但不能替代一级预防。

HPV疫苗目前确实有局限性。引起宫颈癌的高危型HPV亚型有十余种，但即便是9价疫苗也仅仅包含7种亚型高危病毒。但尽管存在上述局限，2价、4价疫苗仍然可以预防70%的宫颈癌，9价疫苗可以预防90%的宫颈癌。这些疫苗都可以预防导致70%宫颈癌的16、18型HPV病毒感染。“当然，即便是9价疫苗也不能百分之百保证永不患宫颈癌，只能保证发病率大幅度下降。定期检查非常有必要。”医学专家建议，适龄女性应该接种宫颈癌疫苗，有条件者可每两三年做一次细胞学检查和HPV基因检测。