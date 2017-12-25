2017-12-25 云南网

记者 申时勋 通讯员 佘松标 摄影报道

云南网讯“这只鸟儿是几天前在盐津县发现的，名叫白斑军舰鸟。虽然它的保护等级不高，却是目前云南境内首次发现的鸟类新物种呢！”昨日，昭通市盐津县林业局野保办工作人员如数家珍地说道。

21日早上，隆冬时节的盐津县盐井镇黎山村寒风呼啸，盐津县综合执法管理局局长左太发驾车经过该村杨柳湾时，意外看见一只先前从未见过的“怪鸟”突然飞落在公路边，然后一动不动地蹲坐在路上。

“这是啥子鸟呀？”随后，左太发停下车，在路边仔细观察着这只长相奇特的鸟儿，只见它旁若无人地待在原地，毫无飞走之意。

“这只鸟要是碰到坏人就糟了。”观察了几分钟后，左太发慢慢走上前去，轻轻抱起这只鸟，并将其交给了盐津县森林公安局。

当天，盐津县林业局资源管理站收留了这只“怪鸟”。经测量，“怪鸟”体长710毫米、翅长540毫米、尾长343毫米，体重585克，上体黑褐色，头、颈、胸白色带棕色，实属罕见之至。

为了弄清“怪鸟”的真实身份，盐津县林业局把照片传给了昭通市林业局野保办，野保办及时向中国科学院昆明动物研究所有关专家反映情况并发送了照片。经中科院昆明动物研究所杨晓君研究员对该鸟的外部形态和羽色特征进行观察测量后，鉴定该鸟为鹈形目军舰鸟科鸟类——白斑军舰鸟，属于目前云南首次发现的鸟类新物种，具有极高的科研价值和生态价值。

对此，盐津县林业局工作人员表示，今后，他们将派人对当地野生鸟类进行“家底”普查，并适时采取针对性、有效性的保护措施。