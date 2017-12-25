2017-12-25 云南网

记者 娄莹 周灿

云南网讯 昨日，2017中国箭王争霸赛在云南财经大学举行，来自全国的近两百名优秀射手展开激烈角逐，决赛更是采用古代“射杯”的形式决出胜负，悬念迭出的比赛让观众看得直呼过瘾。

本次比赛设大众组和专业组两个组别，在前两届只设反曲弓专业组项目的基础上增设了反曲弓、复合弓、光弓、传统弓大众组项目，来自全国22个省市的大众射箭高手和国家优秀专业选手同场竞技，一展射箭魅力。

此次比赛的决赛采用了古代“射杯”的形式。“射杯”来源于北魏孝武帝在洛阳华林园举行的一次射箭比赛，他把一只酒杯悬于百步之外，让19人竞射，射中者可获得酒杯，这也被视为中国体育史上最早的一次奖杯赛。

决赛所射之“杯”并非真的酒杯，而是宽13厘米，高32厘米的酒杯模型，各组别的选手分别从30米、50米和70米的距离进行“射杯”比赛，两人一组进行淘汰赛，射中多者为胜。最终，国家队的朱伟铖、张丹获得专业组男、女反曲弓的箭王；深圳的黄威和北京的张月则封王大众男、女复合弓；光弓混合组箭王则由呼和浩特狩猎者射箭俱乐部的马明晨夺得；传统弓混合组的头名被阿利弓道俱乐部的郑利峥摘得；上海一支箭的王麒翔获得大众组男子反曲弓的箭王称号。

比赛之余，现场还举行了射箭文化嘉年华，来自高校的射箭社团以及昆明多所射箭俱乐部在现场设置射箭体验区，让市民和学生参与射箭体验。

本次比赛由国家体育总局射击射箭运动管理中心、中国射箭协会主办，云南省射箭协会协办，云南辛元商业运营管理有限公司承办。