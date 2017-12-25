2017-12-25 云南网

走出教育故事 感受在创意体验路上狂奔的国外亲子剧

记者 马军艳 杨兮 文 刘普礼 摄

云南网讯 23日，由春城晚报春城文化、新果文化和圃蕾文化主办的云南国际亲子戏剧季推出的《魔法师的白手套》，在云南艺术学院实验剧场连演3场，演员们完全靠肢体展现各种突破脑洞的形态，当结合中国元素和童年记忆，以及“昆明”、“东寺塔”等造型出现时，更是让昆明观众感到接地气，有亲近感。不仅是孩子，连在场的大朋友们，都被这奇幻的“魔法世界”所震撼，频频鼓掌叫好。

不能眨眼的神奇 全场互动玩嗨

一张桌子，几个架子，演员们一身寂静的黑衣，十双上下舞动的白手套，就能带上大小观众开启自己的旅行。

从第一分钟出格的创意就让你屏住呼吸，随后不停歇地变出几百个惟妙惟肖的形象——从环球风光到四季更替、从赛场风云到舞台经典……舞动的白手套在语言的尽头展开超乎想象而又唾手可得的美丽新世界，让观众在剧场里大开眼界。观众们的投入，也让每场结束后的互动交流特别火热，全场观众跟着演员们表演，台上台下一起舞动，真的仿佛这美景就在眼前。

作为云南国际亲子戏剧季的必备体验，每场演出前后，都设置有互动体验课，松果制成的猫头鹰化身守护伙伴在小朋友们手中活灵活现；把剧中印象最深刻的形象制成版画，则让孩子们通过自己的双手创作出一份独一无二的纪念品。

大小观众眼中 共同的新“视界”

小男孩奇奇害羞的外表下隐藏着开朗的心，打开话匣子后，他认真地跟记者回忆着剧中看到的物体：“我最喜欢火车、轮船还有火箭！火箭飞上天去了！”奇奇边说边比划，还沉浸在魔法师们的表演中。奇奇之前并没有看过类似的剧，因此当他被妈妈带过来时，有点蒙。一切疑问在剧场的灯熄灭之后有了答案，艺术家们用灵活的双手和手臂迅速变出不同的物体，让奇奇看得目不转睛。奇奇妈妈感叹，之前几乎没有这样的剧让她带孩子一同观赏，《魔法师的白手套》为母子俩打开了交流的另一条路。“以后我还想看更多的魔法，我想变出坦克、战斗机！”

不仅是孩子，年轻的父母甚至老人们都跟随着变化的造型鼓掌。当台上出现电视机，小朋友们纷纷猜：“里边跳舞的是鸭子！”“不对，是鸵鸟！”爸爸妈妈们也猜：“是企鹅吗？”当熟悉的音乐响起，他们恍然大悟：原来是天鹅湖！一双双手激发了全家的想象力，也增进了父母与孩子的感情。

让孩子进入戏剧 学会享受和体验

云南亲子戏剧季启动之前，昆明观众们最常在剧场里看到的就是故事类亲子儿童剧， 把教育功能放到最大，但在国外的舞台上，适合孩子的剧却早已跳出了这个阶段，它们不讲究故事的完整性和结构，而是注重观演空间和意境的营造，以此激发孩子的想象力，增加游戏互动环节，让孩子进入戏剧中，学会享受和体验戏剧。

以戏剧季的首场演出《影子梦工场》为例，这部剧并没有一个完整的故事主线，舞台设置异常简单，凭着表演者的巧手和光影配合，让最不起眼的日常垃圾化身为故事中惟妙惟肖的角色和布景道具。李女士是一位4岁男孩的妈妈，她表示，带孩子看过《影子梦工场》后，发现孩子说的不再是舞台上谁是好人谁是坏人，而是对舞台上神奇的变化充满了好奇，并要自己动手也来再创造，这就是在体验戏剧的同时孩子获得的启发。

打开巨大的窗户 通向广阔的世界

世界各国的顶尖儿童剧不仅在演出内容和演出方式上充满想象力，对于剧的艺术性也是狠下真功夫。

《魔法师的白手套》单是作为背景的音乐就无疑是一场小型音乐会，“天鹅湖”、“小波尔卡舞曲”、柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇等等这些从古典到现当代各个时期的，香颂、爵士、圆舞曲等多种音乐类型如同流水一般肆意在舞台之中流淌穿梭，一部剧下来，一部音乐史不动声色却也难以忘怀地荡漾在人们心中。戏剧季也吸取了时下国外，以及北京、上海等城市亲子剧场的表演形式，在表演前后都会安排一定的互动。表演开始前，会把剧场等候区布置得和剧目同一主题，由工作人员就表演相关联的内容带孩子们进行预热。演出结束后，会安排小观众与主创人员互动。还会开设由儿童教育工作者、艺术家亲自授课的“工作坊”，比如一些小手工和小表演等等。这一方小小的剧场打开的是一扇巨大的窗户，通向更为广阔的世界。