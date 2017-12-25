2017-12-25 北京晨报

由顺义区人民政府主办的“创新型产业集群和2025示范区重点项目推介会”12月21日在顺义举行。

作为北京建设全国科技创新中心“三城一区”主平台中的创新型产业集群和“2025”示范区，顺义区委区政府深入实施创新驱动发展战略，把发展创新型产业作为经济结构调整、产业转型升级的突破口和主攻方向，加快构建“高精尖”经济结构。本次推介会是顺义区围绕北京全国科技创新中心建设，推动一般制造业疏解和高端制造业转型升级，实现减量发展、高端发展的重大举措。

推介会共签约“高精尖”项目15个，聚焦顺义区智能新能源汽车、第三代半导体、航空航天三大创新型产业，投资总额近300亿元。项目均代表了所在行业国际国内先进水平，符合北京市功能定位与“高精尖”产业发展方向。

据介绍，在抓疏解整治促提升方面，此次80%的签约项目是利用疏解一般制造业释放出来的部分土地和厂房，亩均产出将达到3000万元。

抓产业环节促转型方面，85%的签约项目重点围绕研发设计、中试、测试、系统集成、成果转化等高端环节，不再涉及一般制造，聚焦柔性化、定制化、服务化产业形态，如中国电子科技集团第十三研究所第三代半导体核心芯片研发项目属于国际前沿、北京地平线机器人技术研发有限公司打造全球领先的人工智能芯片和自动驾驶总部研发基地。

抓组织形式促发展方面，重点发展示范工厂、智能工厂、数字工厂等高端形态，不再开展大规模制造，如中航发高温合金涡轮叶片示范线项目，滴滴出行智能硬件数字工厂项目。