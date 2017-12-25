2017-12-25 天津北方网

天津北方网讯： 12月21日，“互联网教育产业研究报告发布会暨中心商务区商业扶持政策推介会”在中心商务区举办。百练会计、淘宝大学等60余家企业参加此次发布会。

中心商务区商业发展局在此次发布会上正式发布了《互联网教育产业政策研究报告》，该局负责人表示，此项报告对互联网教育领域的领军企业和创新型教育科技企业具有极大吸引力，有助于展现区域形象，加速优质项目落地。

据介绍，中心商务区总体定位于打造国内一流、国际知名的互联网教育三大中心：一是成为互联网教育专业化、国际化人才培训中心；二是成为中国互联网教育产业集聚中心；三是成为中国互联网教育产业研究中心。未来，中心商务区将聚焦两大互联网教育板块，着力发展职业教育、高等教育两大教育板块，成为国内外互联网教育的领航者。近期重点为滨海新区、雄安新区、京津冀地区以及一带一路沿线国家和地区，中远期为全国乃至世界各国培训高技能、专业化、国际化人才。

为达到上述目标，中心商务区将建立完善互联网教育管理体系。中心商务区将设立“一盟、一会、一院、一园”，即成立中国互联网教育产业联盟、中国教育学会互联网教育分会、中国互联网教育产业研究院、互联网教育产业园区。此外，中心商务区还将打造三大国家级产业影响力品牌，编制“一论坛、一报告、一指数”，即中国互联网教育发展论坛、中国互联网教育发展年度报告、中国互联网教育发展指数，打造滨海新区中心商务区互联网教育知名品牌，放大中心商务区在全国互联网教育产业领域的话语权。

中心商务区将建立“政府、协会、智库、企业”四位一体管理模式。具体而言，设立中心商务区互联网教育产业园区，政府管理部门、企业协会、智库、园区经营管理企业四位一体的创新管理模式，为入区企业提供优质服务，打造国内一流营商环境。

该负责人称，中心商务区互联网教育产业的未来发展目标是：3-5年内，全国100强互联网教育企业不低于20%入驻中心商务区，设立总部或分支机构，注册资本5000万元人民币以上企业不少于100家；入园企业营业额市场占有率达全国10%以上。园区规模不断扩大，互联网教育专业化楼盘不少于5座，企业集中办公场所总面积达到30-40万平方米。互联网教育产业集聚效应初步形成，并力争形成中国互联网教育产业中心。（“津云”新闻编辑张晶晶）