2017-12-25 天津北方网

天津北方网讯： 记者日前从汉沽街道了解到，该街高度重视防范处置非法集资监测预警及涉众型经济案件专项整治工作，深刻认识做好防范处置非法集资监测预警及涉众型经济案件专项整治工作的重要性、长期性和复杂性，采取强有力措施开展专项整治，维护人民群众的合法权益，为街域经济社会发展营造良好环境。

明确职责齐抓共管

据介绍，非法集资涉及行业众多，形式多样。做好防范处置非法集资监测预警及涉众型经济案件专项整治工作，要做到“打早打小”，深入研究非法集资的新情况新问题，掌握非法集资活动的规律和动态，力求做到早发现、早介入、早处置。同时充分发挥各有关部门的监管优势，加强统一监管，形成齐抓共管的局面。通过日常监管、风险排查、群众举报、媒体披露、舆情监测等多种渠道、多种方式收集信息，对排查出的涉嫌非法集资的线索进行甄别处理，发现涉嫌非法集资线索及时处置，重大问题及时提交街道监测预警组。

积极做好对非法集资案件调查取证相关工作的舆论引导和维护稳定等工作，公安机关对单位和个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查，对从事非法集资活动的单位或个人依法采取强制措施，最大限度挽回损失。市场监管部门依法加强对涉嫌非法集资企业的监管，依法查处超范围经营、无照经营机构，清理失联机构。

营造氛围加强宣传

加强宣传是有助于前移非法集资案件防控关口的一项重要措施。汉沽街不断加大防范处置非法集资监测预警及涉众型经济案件专项整治工作宣传力度，扩大受众覆盖面。通过播放典型案例宣传片，悬挂宣传画、宣传挂历、风险提示牌，举办主题宣传活动等形式开展有针对性的宣传教育活动。通过专题讲座、互联网等形式，将打击非法集资作为法制宣传教育的主要内容，向广大居民群众特别是老年群体宣传非法集资的危害性。（“津云”新闻编辑张晶晶）