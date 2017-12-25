2017-12-25 北京晨报

前不久，北京市公安局公交总队天安门站派出所的民警发现，在辖区地铁1号线的东单站出现了一伙奇怪的人，他们不停地与过往乘客搭讪，不时会有本来要出站的乘客和他们结伴乘地铁离开。究竟这伙人在干什么？北京晨报记者跟随民警去一探究竟，原来这些人都是“医托”，专门在地铁站寻找患者以及家属，伺机诈骗。

现象 地铁内专挑监控盲区揽客

近期，北京警方在东单地铁站的通道内发现了一伙奇怪的乘客。“这些人互相认识，每天早上四五个人一起，在地铁站通道内来回溜达，看到拿着大包小包的人就凑过去聊天。聊着聊着，他们就把人带走了，继而坐地铁离开。没过多久，这伙人又回来继续寻找下一个目标。”周末时候，这群人甚至多达十几人。

民警告诉记者，这些人专门挑选地铁站隐蔽的地方和乘客搭讪，还有意避开地铁内的监控。“当时我们就觉得这伙人有问题，经过前期摸排，发现他们就是医托，在地铁里寻找来东单协和医院看病的乘客，上前搭讪，把这些患者介绍到其他诊所或者小医院去，然后收取提成。”

交代

大多数找慢性病患者下手

民警掌握大量情况后决定收网，当天抓获11名嫌疑人。嫌疑人交代，他们是一些小诊所找来的，专门在各大医院附近的地铁站拉客。“医院打得太狠了，我们都不敢去，只能转移到地铁站。”一医托说，她每将一名患者介绍到小诊所，就可以拿到30元的提成，如果生意好，每天能赚上千元。

部分嫌疑人承认，他们明知自己介绍患者去的医院水平有限，很多病根本无法医治。“如果是我的亲戚生病，我不会往那里介绍。”面对民警的质问，一医托有些惭愧地说，他不敢往小医院介绍患有急性病的人，而且也不敢将有生命危险的病人介绍过去，“我怕出人命”，他的主要目标是那些患有慢性疾病的人，因为“一时半会儿治不好，也治不死”。

想尽办法将患者骗走

“在患者问路的过程中，这些人主动搭讪，套近乎，自称是患者老乡，热情地询问病情。不管得了什么病，这些人都说自己也得过，或家里人得过，然后很在行地说如何难治，终于找到什么专家治好了。”民警告诉记者，这些就是医托的套路，“患者一听他们的话，喜出望外，而且加上对老乡的信任，就掉以轻心。医托便热情地说明地址，或免费带路，如果患者在随其前往的途中发现苗头不对，表示不想去了，医托就会恐吓威胁，让患者必须去指定的地方看病。”

民警说，医托还有贬低名院、抬高诊所的伎俩，在患者看病买药后，会有专门的“护送”人员将其送至地铁或公交离开。涉案诊所一般将成本为几十元的药品以成百上千甚至上万元的价格卖给患者，由诊所收取高额挂号费、药费后，再将获利与团伙成员分成。一般情况下，患者首次交纳的药费由诊所和医托三七分成，诊所通过电话“回访”、收取转账汇款、邮寄药品等方式对患者进行二次联系，所得收益归诊所所有。

根据病名按“秘笈”开药

“医托的危害很大，绝不仅仅是骗点钱那么简单。”民警对记者介绍，这其中最大问题是误诊，“嫌疑人不是为了治病而是为了开药，对他们来说对症下药是空谈，什么病都是那几套方子，反正治不好也治不死。我们曾经破获过一个案子，一个小伙子从湖南赶来北京地坛医院治病，被医托骗到望京的一家医院看病。花了5000元买了一堆药，越吃皮肤病越严重。后来，民警找专家一看，那医院给开的竟然是治疗月经不调的药”，而医托却从中挣满了腰包。

此外，民警还在所谓坐堂大夫处发现过一个开药秘笈，上边把常规病开什么药都列出详单，谁坐堂不重要，只要问一下病名，再按照这本秘笈开药就行。其实，在民警办案中也发现，有患有疑难或顽固性疾病的患者，明明知道对方是医托，小医院也不正规，可是抱着死马当活马医的心态也想试试看，如此正好着了医托的道。

■警方提示

“医托”实质上就是医疗骗子

警方提示患者注意以下三点：一是要认清“医托”。医托实质上就是医疗骗子，他们经常出没于地铁口、火车站、汽车站、正规医院及周边旅馆，用欺骗的方法引诱患者及家属误入歧途，把患者骗到一些小诊所甚至无执业资质的场所去看病，甚至对患者恐吓、敲诈。随着网络的快速发展，医托又出现了新形式，尤其是在整形美容领域，许多医院的网络咨询人员，注册很多昵称或者网名，在各个论坛发帖子、编故事，讲述自己在某某医院做手术，效果很满意等，这种情况更加隐蔽。在诊室，与医托联手的医师通常会开出一些十分普通便宜的中草药，以高价卖给病人。

二是要识别“小医院”。这类医院规模很小，一般也就二层楼，负责人请几个大夫，雇几个护士，再招一大批医托就敢开张，目的就是开药，而且以中药为主。所以，整个医院就是药房这个地方人多。您如果细看，因为是现搭的草台班子，这种医院化验、放射、住院等设施几乎没有，科室少、医护少。

三是慧眼识“名医”。当有人对您说有“名医”坐诊时，要及时通过上网查询以及拨打医院电话等方式认真核对，不要轻易相信。

北京康普律师事务所主任律师吴立宏表示，1998年12月，卫生部、公安部联合颁发了《关于清理整顿非法医疗机构严厉打击“医托”违法行为活动的通知》规定，对查获的充当医托行骗的违法人员，由公安机关处以15日以下拘留、200元以下罚款。情节严重的，会涉嫌诈骗罪，依法要定罪处罚。