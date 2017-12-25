2017-12-25 北方网

天津北方网讯： 公厕是城市文明建设的重要方面，不仅关系到广大人民群众工作生活环境的改善，也关系到国民素质提升、社会文明进步。昨天。记者从市市容园林委获悉，天津将瞄准公厕存在的数量不足、布局不够合理等问题，继续推进“公厕革命”，利用3年时间消灭二类以下公厕，并高标准打造300座示范公厕。

今年，对市内六区环卫设施进行了改造提升。维修公厕335座，改造公厕80座，改造垃圾转运站13座，安装公厕指示牌392个，和平区市容园林委还新购置2部大型车载移动公厕，缓解了五大道地区如厕难问题。

近年来，全市先后建设提升了一批城市公厕，全市公厕达到1358座，在一定程度上有效缓解了如厕难的问题，但也存在着公厕数量不足、布局不够合理、建设管理品质有待提高等问题。接下来，市容园林委将重点做好以下几项工作。

增总量

修改完善《天津市公共厕所建设规划》，依据城市环卫建设布局规划和标准，通过增加设施配套、专项组织、推进社会单位开放等多种方式，用3年的时间，高标准建设开放公厕300座，基本实现厕所总体规划标准，彻底解决如厕难问题。

补短板

强力推进公厕改造，从旅游景区、城市公园向全域延伸，由城市向农村拓展，用3年时间，全面完成全市公厕提升改造任务，消灭二类以下公厕。

提品质

依据《城市公共厕所设计标准》，修订《天津市公共厕所规划设计导则》，对海河、古文化街等105个旅游景区、重点地区的公厕进行提升改造，完善配套设施，强化人性化、精细化、精致化，用3年的时间，高标准打造300座示范公厕。

强管理

确保全市公厕全天24小时对外免费开放，严格落实公厕管理，通过标准化、精细化作业，做到各类公厕无臭、无污、无损坏，设备设施完好，上下水通畅，为群众提供良好的如厕环境和服务，使公厕成为城市最具人性的便民设施之一。（“津云”新闻编辑曲璐琳）