2017-12-25 北京青年报

12月14日中午，地铁大兴线新宫站至西红门站区间，有一人进入了地铁运营轨道正线，该区间立即采取断电措施，一个多小时后才恢复正常运营。北京青年报记者从公交警方了解到，进入地铁运营轨道的是一名网上在逃嫌犯，当天在西红门站遇上民警排查，其逃跑翻入轨道，之后还想从约10米高的轨道桥跳下，最终该男子被解救下来并被移交给了当地警方。

在逃嫌犯遇上民警排查

12月14日12时许，一名男子从大兴线西红门站的站台进入轨道，沿着轨道继续向前往下一站新宫方向奔跑了一阵，随即停留在高架桥上，此事导致地铁大兴线西红门站至新宫站采取断电措施。

事发后，有网友将该男子站在轨道桥上的视频上传至网上引发了不少讨论，但实际上这名男子并非真的有轻生念头。

原来，当天北京市公安局公交总队新宫站派出所的民警在站内核查，民警要求这名男子出示身份证时发现了问题，核录设备显示这名男子为网上在逃人员。

民警准备进一步对其身份进行核实时，这名男子就突然开始逃跑。民警通过查询系统进一步发现，男子李某身份为在逃人员，涉嫌一起故意伤害案，被河北警方追逃。

男子站轨道桥上欲跳桥

监控设备显示，这名男子先是沿着地铁候车站台奔跑，从站台中部向北一直到站台尽头，然后跳过了屏蔽门，翻进了地铁轨道。

民警沿着铁轨追了两公里，找到了正坐在轨道桥边上的男子李某。

“快下来，上边有电。”民警对其劝说。“你别动，动我就往下蹦，我没法过了。”男子看到民警后，情绪激动。

轨道桥距离地面大约10米，李某坐在桥边，只要民警靠近，他就站起身，扬言要跳下去。“我必须跳下去，我要不跳下去我就没法活了。”民警王刚和同事在铁轨上劝了男子近一个小时，趁他不注意，王刚把李某拉了回来。从桥上被拽到轨道上，男子叫嚷着：“哎呀哎呀我真的没法过了。”“我知道你没法过了，这是在帮助你呢，咱们去解决。”民警一边说着一边将李某带回派出所。

事件导致46列地铁晚点

事后，李某在派出所内接受审查时说，自己被盘查时压力太大了，所以一时冲动跳进了地铁轨道。李某今年34岁，河北邯郸人。

当日下午1时08分，新宫站至西红门站上行恢复供电，大兴线全线运营秩序恢复正常。据了解，男子的行为造成46列地铁晚点，直接造成经济损失近50万元。李某表示，知道错了，对地铁运营造成影响很后悔。

目前该男子被拘留并被移交给河北警方。警方提示，轨道运行区间是封闭式的，按照相关规定严禁进入。无故进入会给自身生命安全带来危险，同时对地铁运营也造成影响。造成严重后果，将会依照相关法律法规进行处罚。