2017-12-25 新京报

湖南一民警枪杀两人携枪潜逃两天后被抓

两名被害人均因琐事与嫌疑人发生过节；抓捕过程中无人员伤亡

湖南公安在线微博昨日发布犯罪嫌疑人被控制细节。

24日下午17时许，湖南省公安厅官方微博发布消息称，新化涉枪案犯罪嫌疑人陈建湘在新化县科头镇被控制。当晚，湖南省公安厅通过官方微博通报新化涉枪嫌疑人抓捕细节称，现场搜获手枪一支，嫌疑人脸上血迹并非抓捕中形成。

12月22日，湖南新化县发生一起涉枪案件。警方23日通报称，犯罪嫌疑人陈建湘(男，46岁，新化县公安局民警)持枪致邹某(男，36岁，新化县教育局工作人员)、段某某(男，58岁，下岗职工)死亡。两人均因琐事与陈建湘曾发生过小过节。事发后，陈建湘携枪潜逃。

据湖南省公安厅通过官方微博公布案件侦破细节显示，12月24日下午17时许，新化涉枪案犯罪嫌疑人陈建湘在该县科头乡三板桥村被抓获，现场缴获手枪一支、弹夹两个,抓捕过程中无人员伤亡。

据警方介绍，抓捕组于22日晚获悉陈建湘在科头乡三板桥村一带活动的线索，遂以三板桥村为中心开展设卡和围追堵截。17时许，新化县公安局民警带领长沙、衡阳等地公安机关抽调的30余名武装特警，携10余条警犬在科头乡三板桥村一池塘边的山坡上石缝中发现疑似有人，遂进行喊话：“把手举起来，不许动，慢慢走出来”。石缝中藏身之人按指令举手走出，民警与警犬迅速扑上，将其控制，经核实，此人确系新化涉枪案犯罪嫌疑人陈建湘。随即，民警在陈建湘身上搜出两个弹夹，其中一个装7发子弹、另一个装1发子弹。在其藏身地30米左右草丛中搜索到77式手枪一支。陈建湘脸上血迹为逃跑途中留下，非抓捕过程形成。

目前，陈建湘已被押赴新化县人民医院进行治疗，审讯工作将随后展开。

湖南省公安厅介绍，警方从长沙、衡阳、邵阳、怀化、益阳等地抽调精干特警与警犬参与围捕。娄底市、新化县全体民警和本地社会力量2000余人参与了搜捕工作。(记者王煜 赵凯迪)