2017-12-25 四川日报

邓小刚在共青团四川省十四届一次全委会议上强调

本报讯（记者钟振宇吴浩）12月24日，共青团四川省第十四届委员会第一次全体会议在成都召开。省委副书记邓小刚出席会议并讲话，要求全省各级团组织和广大团员青年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，时刻不忘初心、始终牢记使命、矢志永远奋斗，在加快建设美丽繁荣和谐四川中干出无愧于青春、无愧于时代的业绩。

会议选举产生了共青团四川省委新一届常委和领导班子。新当选的常委会由15名同志组成，刘会英当选团省委书记，张荣、张征、唐经天、任世强（挂职）、许静（挂职）、焦浩鹏（兼职）、陆川（兼职）当选副书记。

邓小刚代表中共四川省委，向新当选的团省委委员、常委和领导班子表示祝贺。他指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视青年工作，习近平总书记对青年工作提出了一系列富有创见的新思想新观点新论断，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，为做好新时代党的青年工作提供了根本遵循。站在新的历史起点，全省各级团组织和广大团员青年要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持在学懂弄通做实上下功夫， 争做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实信仰者、践行者。要全力投身新时代中国特色社会主义伟大事业，按照省委“一个愿景、两个跨越、三大发展战略、四项重点工程”的战略谋划，围绕中心、服务大局，争做奋力推进“两个跨越”、加快建设美丽繁荣和谐四川的坚定搏击者、奋进者。要勇担新时代的伟大使命，牢牢把握增强政治性先进性群众性这个主线，争做推进新时代共青团改革发展的奋勇开拓者、进取者。新一届团省委委员和广大团干部要牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的绝对权威和集中统一领导，信念坚定、对党忠诚，勇于实践、拼搏奋进，严以修身、作风优良，走在前列、争作表率，为推动治蜀兴川再上新台阶汇聚磅礴青春力量。