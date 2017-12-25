2017-12-25 北京青年报

北京市日前召开全市第一批村党组织第一书记驻村帮扶工作总结会议，从2015年起，北京市已连续两年累计选派机关企事业单位623名优秀干部到村担任第一书记，实现了软弱涣散村、低收入村全覆盖。两年来，两批次第一书记为驻村协调资金9.8亿元，引进开发项目245个。据悉，北京市2017年还将选派第三批优秀干部到村担任第一书记。

第一书记覆盖软弱涣散村、低收入村

2015年初，中组部、中农办、国务院扶贫办联合下发《关于做好选派机关优秀干部到村担任第一书记工作的通知》。提出选派第一书记的重点范围是党组织软弱涣散村和建档立卡贫困村，要做到全覆盖。第一书记主要从各级机关优秀年轻干部、后备干部，国有企业、事业单位的优秀人员中选派，主要职责包括建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平等。

北京市委制定下发工作意见，2015年11月，全市选派407名优秀干部到村任职第一书记，其中，市级选派102名，区级选派305名。加上2016年，本市已经连续两年累计选派机关企事业单位623名优秀干部到村担任第一书记，实现了软弱涣散村、低收入村全覆盖。

本市日前召开全市第一批村党组织第一书记驻村帮扶工作总结会议，会上透露，本市今年还将选派第三批优秀干部到村担任第一书记。

协助村党组织指导发展党员340名

市委组织部相关负责人介绍，两批次第一书记驻村后，对这些村的党建、经济发展、民生都带来了很大帮助。

党建方面，第一书记坚持把加强基层组织建设作为第一责任，着力加强软弱涣散村党组织整顿，有76个软弱涣散村党组织得到了转化提升。两年来，第一书记协助村党组织实施党建项目334个，指导发展党员340名，培养入党积极分子和后备干部712名，帮助新建改建活动场所856处。

改善民生方面，第一书记帮助实施险村搬迁14个村、3352户，新建改建民居3922户，维修道路、硬化路面2529.5公里，完成村庄绿化面积225.3万平方米，新建和改造公厕151个，安装路灯2.3万盏，新增公交站点49个，解决就业2040人。

多位第一书记表示，做好群众工作要靠真正融入农村，为大家干实事。到顺义区大孙各庄镇西辛庄村担任第一书记的刘学慧表示，以前在市级机关工作时，高跟鞋和裙子是日常装扮，驻村后就换上了裤子和平跟鞋，拉近了距离，有助于自己更加融入，工作中也得到了村干部的支持。郭弘波刚到大兴区北臧村镇北高各庄村任职时，村民说“不管你是从哪儿来的，不给我们老百姓干实事，我们不管你是第几书记”。他通过为这个盛产西瓜的村建公号、设计品牌打开了销路，得到了村民的好评。

两年来共为驻村协调资金近10亿元

第一书记派驻的多为低收入村，促进农村经济发展是他们的第一要务，他们的使命就是打通精准帮扶的“最后一公里”。

两年来，第一书记们共协调资金9.8亿元，引进开发项目245个，依托乡镇党委、政府推动项目501个。坚持低收入户增收与村集体经济发展一同谋划、一体推进，开发了高端民宿、光伏发电等179个富民项目。比如房山区长阳镇夏场村第一书记李会庆，利用区委组织部搭建的第一书记重点项目会商机制，为村里争取了800多万资金，修建现代化大棚，实现了温度、水、光照的全自动化数控。门头沟妙峰山镇禅房村第一书记孙建林，为村里搬迁改造争取了10余项政策，资金共计1000多万元。

此外，针对部分第一书记没下过农村，缺少农村工作经验的现状，会专门加强教育培训。本市近期将举办第三批村党组织第一书记履职培训班。

内存

第一书记的“角色定位”是什么？

在市级层面，结合市级单位开展的联系镇、村等活动，统一选派部分优秀干部到村担任第一书记。各区针对派驻村在组织建设、经济基础、农业设施等方面存在的问题，遴选具有相关优势和特长的干部到村任职，努力做到单位职能、个人特长及村情特点相吻合。

从数据上看，前两批623名第一书记中，市级选派的191名，主要来自市级机关事业单位、市属国有企业、市属高校及城六区有关单位。各区选派的432名，主要来自区级机关事业单位、区属国有企业和乡镇机关。

第一书记均具有大学本科以上学历，教育背景和工作领域包括规划、商贸、农林、交通、金融、法律、行政管理等多个领域。

第一书记全脱产驻村工作，任职期间与派出单位工作完全脱钩。任职期间，第一书记原工作岗位待遇不变，区里提供必要的工作生活条件。驻村后，第一书记要主动与村“两委”班子成员协调配合，工作概括起来就是“谋事不争权、工作不旁观、补台不拆台、帮忙不添乱、到位不越位”。

对话

考核结果将作为提拔使用干部的重要依据

对话人：市委组织部相关负责人

北青报：选派第一书记驻村的目的和必要性是什么？

市委组织部相关负责人：全市有212个市级党组织软弱涣散村，有的村党组织负责人素质不高，第一书记驻村有助于进一步夯实党在农村的执政基础；本市农村还存在一些发展不平衡、不充分的突出问题，比如，全市仍有234个低收入村和117个发展落后村，需要推动政策、资金、人才等发展要素向农村流动，补短板。此外，到农村基层一线有助于锻造高素质专业化干部队伍。

北青报：如何保障第一书记的工作更有成效？

市委组织部相关负责人：相关部门对第一书记的保障工作是全方位的，两年来，各派出单位提供和协调经费支持1.3亿元。全市各区、乡镇为第一书记划拨项目经费5亿元，还有专项工作经费。

今年，市级层面从留存的补缴党费中划拨8000余万元，用于支持保障第一书记开展工作。各涉农区、各乡镇也要进一步加大支持力度。各派出单位还要把第一书记返回后的岗位安排好,作用发挥好。

北青报：对于第一书记如何管理和使用？

市委组织部相关负责人：市委组织部制定下发了《北京市村党组织第一书记管理办法（试行）》，市委组织部、市委农工委进行宏观管理，区委组织部和乡镇党委进行直接管理，派出单位协助进行间接管理。各区和乡镇也强化对第一书记的刚性约束。

这些管理部门还会对第一书记进行考核，考核结果作为他们评先评优、提拔使用、晋升职级的重要依据，对任职期间表现优秀的在同等条件下优先使用。对表现特别突出、特别优秀的，要大胆选拔使用。