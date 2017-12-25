2017-12-25 北方网

学生创业：学校扶上马 还送一程

──天津城建大学众创空间成功案例多产的秘诀

天津北方网讯： 从建筑专业学生的求职需求出发，市场营销专业的胡珂专注BIM建筑设计培训，线上线下相结合，在培学生2000人。从大一参加学生社团维护学校网站开始，电子商务专业的叶海军创办的软件企业，今年营收额达到1500万元。跟着老师做3D项目，艺术设计专业的刘璨做出了自己的文创公司，他做的全运萌娃，成为今年全运会最受欢迎的指定产品之一……

在天津城建大学众创空间，孕育着有许多“未来企业家”，该校连续两年在全市众创空间绩效考核中获评市A级优秀众创空间。不仅教授创业的必要知识，还扶上马护送一程，这也是城建大学双创空间成功案例多产的秘诀。正如叶海军所说：“机会是需要等待的，学校给了我们等待机会的空间与时间。”

“教务处负责创新创业教育课程建设，人事处负责师资培训，就业指导中心、团委、导师帮学生寻找项目进行创业指导，为学生提供创新创业大赛支持……在城建大学生创新创业不是某一个部门的事，而是‘大家的事’，各部门统筹协调、齐心协力。此外，我们鼓励学生通过自己所学专业开展创业项目，希望他们能利用大学期间在校学习的知识去完成创业梦想，这样才不辜负自己在学业上的付出。”该校就业指导中心主任郑伟介绍说。据统计，城建大学在校创业团队的创业方向包含软件工程、建筑装饰、手工制作、工业设计、建筑设计、广告设计，燃气节能等，几乎每个专业的学生都能找到创业的方向，让自己的专业特长有用武之地。

“城大众创空间另外一个特点是‘双基地’运行。”城建大学团委书记李晓龙介绍说，“城大众创空间2015年6月建立，总面积2500平方米，由天津城建大学和天津志成科创科技服务有限公司共同运营管理。校内基地主要任务是为在校生创新创业活动提供场地、对学生进行创业教育，支持优秀项目参加各种竞赛。位于学校东校区的创新创业教育实践基地，则为学生注册的公司提供办公场所，并由志成科创负责大学生创业辅导、创业实践和成果转化方面的工作。”独特的“双基地”模式，让城建大学学生从项目酝酿到公司运营，实现了整个过程的无缝衔接。

如今城大众创空间硕果累累，累计入驻项目达124个，创业核心团队人数达600余人，其中已注册初创企业达52家，入驻企业拥有专利46项、著作权11项，知识产权达57项。(“津云”新闻编辑曲璐琳)