2017-12-25 北京青年报

“奶奶，这是您要的油和面，小票您收好！”草桥欣园三区83岁的刘妙妫没出门就收到了社区工作人员从附近超市送来的粮油。刘妙妫老人享受的服务得益于“一刻钟社区服务圈”的建设，在草桥这个城乡结合部地区，这个“圈”靠的是“村居共建”新模式的推动。

12月22日中午，刘妙妫老人正在阳台晒太阳，隔壁楼的李欣诺敲开了老人的家门。李欣诺是2016年和老人结对子的党员志愿者，“您要面和油是吗？咱还用‘智慧草桥’的平台，动动手指就给咱送到家了！”登录、下单、付款。1个多小时后，社区里的小伙子就把老人需要的生活用品送来了。东西是和社区“一刻钟社区服务圈”签约的京客隆超市，货源放心。老人的玻璃板下还压着一张“爱心理发券”，这也是和服务圈签约的理发店，打个电话，理发师可以上门服务。“家人不在身边，生活一点儿也不用愁！”老人的笑容里透着满足。

北京青年报记者了解到，草桥社区居民现在享受到的各种生活便利靠的是“村居共建”新模式的推动。草桥社区党委书记牛放说，两年前，草桥地区居民虽然占到了七成，可居委会的管理辐射特别弱小。2015年底、2016年初，草桥欣园社区党委和居委会成立，村党委和社区党委实现有机整合，资源共享，以村带居，草桥走进了大社区时代。如今，村里的幼儿园、社区医院、文化中心村居民共享，“一刻钟社区服务圈”也建了起来，老年优待证、新生儿登记、“一老一小”参保等都能由社区代办，而且现在主动和社区签约的各种服务商户也越来越多，他们为居民提供服务，接受社区居委会的监督。草桥为城乡结合部“一刻钟社区服务圈”的建设探索出了新路。

北青报记者从市委社会工委、市社会办了解到，“一刻钟社区服务圈”建设始于2010年，连续8年列入市政府为民办实事项目。截至今年11月底，全市8年累计建成“一刻钟社区服务圈”1452个，覆盖社区2706个，覆盖率达到87.5%。12.5%尚未覆盖的社区主要分布在城乡结合部地区，以及近年来的村转居和新建社区。

今年，市社工委启动对已建成的“一刻钟社区服务圈”的调查评估工作。鼓励和引导行业组织、品牌企业和连锁企业进社区，支持“互联网+社区服务”模式发展，为社区居民提供更有效服务和更精准服务。明年，“一刻钟社区服务圈”将再新建100个，同时融入高德地图，便于市民查询。本市将力争在三年内实现“一刻钟社区服务圈”全覆盖，共建成1000个“社区之家”示范点。