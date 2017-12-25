2017-12-25 北京青年报

北京青年报从北京市城管委获悉，2017年全市共完成112个老旧小区供热管网改造，2018年计划再改造100处。目前1990年以前建设的老旧小区已基本改造完成。

北京市城管委近日制定《关于供热行业“访民问暖”活动 加快解决当前供暖突出问题的方案》，各区和各供热单位要在2018年元旦之前，利用周末时间，集中组织开展“访民问暖”专项活动。12月24日上午，北青报记者来到2017年刚完成老旧管网改造的东城区崇西小区，跟随市热力集团崇文门供热服务中心的工作人员入户测温。

走进崇文门西大街8号楼7门2层的张女士家里，工作人员在客厅、卧室和洗手间进行了测温，最后算出三个温度的平均值：21℃。“要是前些年，这个室温我们都不敢想。”张女士说。北青报记者了解到，崇文门西大街南侧的几栋高层住宅，是上世纪70年代末期北京最早建起的高层住宅，也是最早一批用上集中供热的高层楼。由于房屋老旧、供热管线老化等原因，居民家中暖气多年不热，崇西小区被市热力集团列入了低温小区改造计划。

“供暖管线使用30多年了，腐蚀非常严重。另外，循环泵的出水流量也不能满足需求，这对处于供暖末端的居民十分不利，投诉也比较集中。”北京热力集团东城分公司崇文门供热服务中心主任王威介绍说。自2015年开始，崇西小区启动低温小区改造，管道、楼内的二次供暖管线、循环泵都进行了更新换代。

“目前在全市供热行业开展的‘访民问暖’，是让供热单位通过进社区、入户走访、开展宣传咨询等方式，认真听取意见和建议，主动了解公众诉求，客观掌握供暖情况第一手资料，实地解决供暖存在问题。”据市城市管理委供热办主任王爱民介绍，对于投诉较为集中的小区，将纳入低温小区改造计划。

据了解，自2008年以来，北京市制定了老旧供热管网改造政策，对老旧供热管网分期、分批实施改造。市区政府承担改造费用的50%，供热单位承担改造费用的50%。迄今为止，累计完成1950个小区的老旧供热管网改造，已基本完成1990年以前建设、老化严重供热管网的改造，目前正在开展2000年以前建设、老化严重供热管网的改造。

“今年，全市累计投资约5亿元，共完成112个老旧小区供热管网改造。改造解决了管线跑冒滴漏问题，消除了安全隐患，并且减少了管网输热损失，节能率10%左右，改造提升了供热质量，受益用户10万余户，解决了老旧小区常年温度不达标问题。”王爱民表示，2018年计划再改造100个老旧小区的供热管网。