2017-12-25 北京青年报

北京青年报记者12月24日从北京市疾控中心获悉，12月份以来医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显。目前北京市已经进入季节性流感等呼吸道传染病的高发季节。根据市疾控中心监测结果显示，近期流感活动度呈现上升趋势，并出现乙型流感病毒、甲型H3N2亚型流感病毒和甲型H1N1流感病毒共同“流行”的情况。

市疾控中心介绍，12月份以来，医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显，但波动仍在正常范围内，疫情大部分出现在小学一、二年级和幼儿园。流感多发生在冬春季，气候寒冷、空气干燥易引发流感疫情。流感等季节性传染病由病毒、细菌、衣原体和支原体等病原引起，主要通过空气传播、飞沫传播和接触传播。

学校、托幼机构等单位是人群聚集场所，极易引起呼吸道传染病的传播。为了减少聚集性疫情,市疾控中心提醒学校和托幼机构一定要严格按照防控措施要求加强各项传染病防控工作，发现发热或流感样病例，第一时间为其佩戴口罩并实施单独隔离，及时与家长联系，带患者就医或回家休息，其间避免参加集体活动和进入公共场所。体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，患者方可正常上课。

同时，市疾控中心特别提醒各位家长注意：让孩子尽量避免接触出现流感样症状的患者，不得不接触时，可佩戴口罩，以降低感染风险。一旦接触了出现流感样症状的患者时，尽量避免用手接触自己的眼睛、口和鼻；同时立即用肥皂或香皂洗手，洗手时要保证揉搓时间，且用流动水冲洗干净。避免带孩子去人员密集、空气污浊的场所，去医院就诊要佩戴口罩。孩子如果出现流感样症状时，应充分休息、多饮水，饮食应当清淡易于消化和富有营养；密切关注孩子病情变化，若出现持续高热或咳嗽等症状加重，应及时就医，且佩戴口罩防止出现交叉感染。要避免带病上学、入园或上课外班。教育孩子在咳嗽或打喷嚏时用手帕或纸巾捂住口鼻，或用肘部捂住口鼻，尽量避免用手直接捂住口鼻而造成手部沾染呼吸道分泌物。