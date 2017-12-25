2017-12-25 北京青年报

位于昌平区南环东路的昌盛园便民蔬菜直营店近日开业。据悉，该菜店是昌平区目前最大的便民蔬菜直营店，可辐射周边近3万居民，所有蔬菜统一采购，价格比超市便宜近两成。

菜店面积有1500多平方米，分为蔬菜区、水果区、肉类区、水产海鲜区、主食厨房区、熟食区等，蔬果蛋奶、米面粮油一应俱全，长茄子每斤2.5元，有机菜花每斤2.9元，价格并不比超市贵，而且不少商品还是“特价”。昌盛园小区的居民说，周边小市场被疏解以后，他们要到3公里以外的菜市场买菜，来回很不方便，这个便民蔬菜直营店解决了附近居民买菜的难题。

便民蔬菜直营店的经营方北京志广富庶农产品有限公司负责人吴志广介绍，直营菜店覆盖昌盛园等周边5个小区的近3万居民，店内经营水果、蔬菜、小百货、杂粮、肉类、主食类、海鲜等多种产品，仅蔬菜就有200多种，大部分都是产地直供，比超市便宜近两成，每天还有几种打折力度较大的特价菜。

除此之外，直营店内还有家电维修、代收快递等多项便民服务项目。吴志广说，未来这里将集合便利店、蔬菜零售、洗染、代收代缴等多项基本服务，打造成为一个综合服务体，方便周边小区居民的生活。

据悉，昌盛园便民蔬菜直营店也是北京市第284家便民蔬菜直营店。目前，北京志广富庶农产品有限公司根据百姓需求，整体规划、合理布局，在昌平区已经完成9家便民蔬菜直营店的建设。“我们计划2018年在昌平区再建设20家，更好地满足居民们的生活需求。”吴志广说。

北京青年报记者从昌平区获悉，2017年以来，建设提升商业网点90个，包括新建、改造12家早餐固定门店，47家社区菜店，31家社区便利店，目前，90个商业网点已全部投入使用。下一步，昌平区还将加快各类服务业网点建设，积极利用现有网点，推动行业跨界合作、服务功能搭载，探索“一站式”社区商业便民服务综合体发展模式。