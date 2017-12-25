2017-12-25 北方网

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学懂弄通做实十九大精神

天津北方网讯： 走进津郊，细心的市民发现越来越多的农田耕地被漂亮的温室大棚所覆盖。昔日的西青区杨柳青镇东淀庄稼地里如今布满了排列整齐的温室大棚，一眼望去少说也有百余座。

周末一大早，来采摘观光的市民游客就熙熙攘攘地涌进了杨柳青三街宏宇蔬菜种植专业合作社打造的这片休闲观光农业基地。温暖如春的温室大棚里各种蔬菜瓜果长势旺盛，鲜红的小西红柿、翠绿的黄瓜挂满枝头，缀着露珠的草莓鲜嫩饱满，令人垂涎欲滴。许多家长带着孩子拎着小篮子边玩边摘，尽情享受着田园休闲带来的乐趣。

合作社总经理王俊刚告诉记者：“咱三街过去以种植玉米为主，都是粮田，经济效益一直在低水平徘徊，要是赶上灾害天气，可能连成本都收不上来。前年，村里按照市农委‘一减三增’的要求，调整种植结构，投资5000多万元将600多亩粮田改建成了现代农业休闲观光园区，专门从事无公害农产品种植和采摘旅游，成为市民休闲观光的好去处，眼下日接待游客达千人之多。”

为了方便游客采摘，合作社工作人员在每个温室大棚的小黑板上提前写上可以采摘的品种，并预备好装蔬菜水果的包装盒。工作人员韩双双介绍说，“每个温室大棚都标着牌号，现在七号种的是油菜、茼蒿和水萝卜，九号有小白菜、生菜，十一号有芹菜、香菜，十二号有辣椒、小冬瓜，十三号有黄瓜，十四号有茄子等等，叶菜果菜加起来大概15种左右。游客来了可以随意采摘自己想吃的。”

三街村民放下种粮的锄头，投身休闲农业和旅游服务行业，摇身一变成为新型职业农民，着实尝到了“一减三增”的甜头。王俊刚兴奋地给记者算了笔账，“如果还像过去那样种玉米，一亩地收入也就1000多元，其中种子、农药、化肥，包括浇水、除虫、除草等成本就占550元左右，农户纯收入仅400多元。而搞设施农业大不一样啦！就拿种植草莓来说吧，按照目前的长势长相看，在管理得当的情况下，一亩地能产2000公斤左右，按采摘价算平均亩收入达16万元以上。两者巨大的效益差距对农民增收影响之大可想而知。现在村民收入提高了，日子越过越有奔头，发展都市型现代农业的劲头更足了。”

农业是百业之基，关乎农民增收和农村发展，也关系到千家万户的餐桌安全。据市农委介绍，本市推行以减粮、增菜、增林果、增水产品为主的“一减三增”农业结构优化调整战略，受到广大农民的欢迎。像三街这样通过调整农业结构，实现了一二三产业融合发展，拓宽农民增收渠道的成功案例不胜枚举。全市三年累计调减粮食种植面积107.48万亩，完成了调减100万亩的工作目标，土地产出率明显提高，蔬菜等主要农产品自给率在全国大城市中处于前列。

“今年以来，市农委加快‘一减三增’的实施步伐，整合相关资金11亿元，用于种植业调整、蔬菜集约化育苗、农业示范园区建设及帮助农户建设相关配套设施等。”前来检查工作的市农委质监处处长张建树表示，“今后几年，农口将围绕着‘一减三增’的工作思路，确定一批种植业、畜牧业、水产、休闲观光、现代物流等相关项目，确保本市农业结构进一步调强调优，促进乡村振兴战略开花结果。”（“津云”新闻编辑侯静）