2017-12-25 华西都市报

华西都市报讯（记者杜江茜）12月24日，记者从四川省环境监测总站获悉，受持续静稳、逆温、高湿等极端不利污染气象条件的影响，12月19日起盆地开始出现区域性污染过程，已持续6天。监测数据显示，23日全省21个市州政府所在地城市PM2.5的日平均浓度较前日升高了8.7%，其中成都、德阳、绵阳、广安、达州、巴中6市为重度污染，自贡、内江、乐山、眉山、宜宾、资阳6市为中度污染，泸州、遂宁、南充、雅安4市为轻度污染，其余城市为优或良。

截至24日16时，自贡、资阳、内江、达州4市为重度污染，成都、绵阳、乐山、宜宾、南充、广安6市为中度污染，眉山、泸州、遂宁、巴中4市为轻度污染，其余城市为良或优。

预计未来三天，污染将再次反弹。25日，盆地西部和南部大部、东北部局部城市为中度至重度污染，盆地西部、南部和东北部局部城市为轻度至中度污染，盆地其余城市为良至轻度污染；26-27日，盆地西部和南部大部城市为中度至重度污染，盆地东北部大部城市为轻度至中度污染，盆地其余城市为良至轻度污染。

专家提醒，广大市民朋友密切关注空气质量的变化，在空气质量污染时尽可能减少户外活动时间，关好门窗、多喝水、少吃刺激性食物、外出时请戴好口罩、做好健康防护；同时请大家节约能源，尽量低碳出行，对企业、工地、露天烧烤和焚烧等污染空气的违法行为进行监督，减少大气污染物排放，共同为空气质量的改善做出贡献。