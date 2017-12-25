2017-12-25 四川日报

本报讯(记者殷鹏)12月24日，记者从省环保厅获悉，截至12月22日，省级环保督察发现的8924个各类环境问题，已整改完成8032个，整改完成率为90%。其中，计划于今年底前完成整改的问题总数为8072个，已整改完成7820个，剩余252个问题，目前正全力整改中。

2016年6月至2017年3月，我省成立高规格的省级环保督察组，完成对21个市(州)的环保督察工作，在全国率先实现省级环保督察全覆盖。“后督察”阶段，我省紧盯问题整改不放松。“一抓到底，严格逗硬，问题不彻底解决，决不罢手”，省环保厅相关负责人表示。

在省级环保督察结束后，省环保督察组按照“决策部署贯彻落实、环境目标考核、生态保护、基础设施、综合管理、饮用水源保护、污染源、环境质量和其他”九大类别对督察发现的环境问题进行分类，共梳理出各类环境问题8924个，具体为：污染源类问题2790个、基础设施类问题2098个、综合管理类问题1455个、决策部署贯彻落实类问题798个、其他类问题527个、环境质量类问题358个、饮用水源保护类问题452个、生态保护类问题378个、环境目标考核类问题68个。

从各市（州）问题整改进展情况看，今年整改任务完成率可望达到96.9%，省环保厅要求尚未完成整改任务的市（州）对年度计划，在确保整改质量的基础上加快进度。

省级挂牌督办的10个突出环境问题，共包括13个分项问题，目前已整改完成7项。其中，计划于今年底前完成整改的有9项，已完成6项，分别为成都市黑臭水体整治、攀枝花市盐边县巴拉河流域76户小选矿企业关停取缔、乐山市“散乱污”企业群综合整治、德阳市13个磷石膏渣场规范化整治、泸州市杨柳坝垃圾填埋场和万寿生活垃圾临时堆放场整治、雅康高速生态环境问题综合整治。省级环保督察问题整改实行周调度周通报，对突出问题发专函通报，对特别重大的环境问题，“点对点”发市（州）委书记、市（州）长知晓，并进行现场督办。

今年以来，我省以中央环保督察为契机，在率先实现省级环保督察全覆盖基础上，采取会议部署、挂牌督办、专项督导、行政约谈、强化考核、移送追责等方式，强力推动环境问题整改。下半年，对环境问题整改工作进度滞后的甘孜、资阳、泸州、巴中、广安、凉山等市（州），以省政府名义实施了约谈。对环境保护责任不落实、存在突出环境问题的德阳市、绵阳市三台县、成都都江堰市、成都高新区，以省环保督察办名义开展行政约谈。接下来，我省将把环境保护的分工、追责、考核与环保督察互联互通，推动我省环保督察实现常态化。