2017-12-25 四川日报

本报讯（记者 胡彦殊）12月24日，省委副书记、省长尹力调研粮食安全工作并主持召开专题会议，强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家粮食安全战略部署，强化问题导向，狠抓工作落实和责任到位，扎实推进粮食生产能力、储备能力和流通能力建设，坚决确保我省粮食安全。

尹力来到位于成都市新津县的中央储备粮成都直属库，详细了解粮食储备情况，登梯入库查看现代存储技术应用和标准化安全管理情况。在成都国家粮食交易中心，尹力查看中心建设运营，问询了解粮食交易市场供应情况。在调研中，尹力要求相关部门和地方、企业要协同抓好粮食生产、流通、加工、存储、消费等各环节工作，加大运用现代科技和管理力度，加强粮食生产社会化服务，综合施策保障粮食安全。

随后，尹力主持召开全省粮食安全工作专题会议，强调要深刻认识新形势下粮食安全的极端重要性，牢固树立“大粮食”安全观，聚焦问题和不足，狠抓工作落实和整改到位，坚决确保粮食安全。要全面提升粮食综合生产能力，严格落实粮食安全责任和最严格的耕地保护制度，加大高标准农田建设力度，提升装备技术水平，培育新型种粮主体，为粮食安全提供根本保证。要持续深化粮食供给侧结构性改革，优化区域产业布局，增加绿色优质粮食产品供给，探索建立“优质优价”的粮食流通机制，深化粮食收储制度改革，健全从田间到餐桌全过程可追溯的粮食质量安全检测体系，培育一批在全国叫得响的粮食知名品牌。要着力打造粮食全产业链，支持企业发展“产购储加销”一体化模式，大力发展粮食精深加工，加强粮食收储和流通体系建设，同时积极发展粮食电子商务，推广“网上粮店”等新型零售业态，发展粮食产业观光、体验式消费等新业态，不断提高粮食生产综合效益。要建设一支高素质的粮食行业人才队伍，不断提高专业化水平，省级有关部门要加强协调配合、沟通衔接，形成支持粮食生产确保粮食安全的强大合力。

省委常委、副省长王宁，省政府秘书长唐利民和省级有关部门负责人参加调研和会议。

原标题：扎实推进粮食综合生产能力建设 不断提高我省粮食安全保障水平