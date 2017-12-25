2017-12-25 四川日报

“眼”——飞机导航系统：为飞机提供位置和导航信息，主要包括GPS定位和导航，无线电台站测距、机载定向仪测向等

“耳”和“嘴”——飞机通信系统：实现飞机与地面台站、飞机与飞机之间的双向语音和数据通信联络等

本报讯（记者朱雪黎）12月24日，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在广东珠海首飞成功。这是当今世界在研的最大一款水陆两栖飞机，其通信导航系统，由位于四川的中电科航空电子有限公司研制。“四川造”再次助力我国大飞机事业。

AG600是为满足大型灭火和水上救援的需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。AG600既能在陆地上起降，又能在水面上起降。可在水源与火场之间多次往返投水灭火，20秒内可一次汲水12吨；可在复杂气象条件下实施救援行动，起降抗浪能力不低于2米，一次能救助50名海上遇险人员。

AG600坚持自主创新，全机机载成品95%以上为国产产品。其中，由中电科承担研制的通信导航系统，相当于飞机的“眼、耳、嘴”。“眼”指飞机导航系统，为飞机提供位置和导航信息，主要包括GPS定位和导航，无线电台站测距、机载定向仪测向等。“耳”和“嘴”指飞机的通信系统，主要为机组人员实现飞机与地面台站、飞机与飞机之间的双向语音和数据通信联络等。

AG600的上部与客机相似，下部像一艘“大船”。这种特殊结构，对飞机通信导航系统的安装提出更高要求。“AG600下部要经常接触水，不能像其他客机一样安装天线。”中电科相关负责人介绍，为确保圆满完成通信导航系统研制任务，他们采用全新的研发集成模式，在采购国外无线电通信导航设备的基础上，自主研制系统级核心航电设备，并负责系统集成。这种模式既保证了供应商在核心设备研制和系统集成的主导性，又能充分利用国外成熟货架产品优势。

作为三个国产“大飞机”之一，AG600飞机首飞标志着型号研制从试制转入试验试飞阶段，飞机的研制试飞和型号合格审定试飞将逐步开展。上述负责人表示，项目团队还需开展通信导航系统相关设备的设计符合性适航审查工作、环境鉴定试验工作，配合主机所开展飞机的随机适航工作/水上首飞工作和飞行试验等。