2017-12-25 新京报

原标题：国产全球最大两栖飞机首飞成功

“鲲龙”可在陆地和水面起降，将有力保障远洋活动，计划明年开展水上首飞

12月24日，“鲲龙”AG600在珠海金湾机场降落。新华社记者 梁旭 摄

昨天（24日）上午9时39分，我国首款大型水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600在广东珠海金湾机场成功实施首次研发试飞。AG600是全球在研最大的水陆两栖飞机，未来将主要用于森林灭火和水上救援，还能在海洋监测、海关缉私、航空运输等领域实现应用。

此次飞行后，AG600从研制阶段正式迈入试飞阶段。按计划，飞机将在明年进行水上首飞。

AG600首次研发试飞后，中共中央、国务院对AG600试飞成功发来贺电，向全体参研参试单位和人员，表示热烈的祝贺。

一次可救助50名海上遇险人员

昨天上午，AG600飞机001架在珠海机场西南3000米高度规定的空域内平稳飞行了64分钟。10时43分，飞机顺利返航着陆，完成了各系统和基本操纵特性初步检查、模拟着陆等预定试飞科目。

记者从AG600研制方中国航空工业集团公司(下称航空工业)了解到，AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。

“AG600成功首飞，对提升国产民机产品供给能力、有效促进我国应急救援航空装备体系建设的跨越式发展具有重大意义。”航空工业相关负责人表示。

AG600既能在陆地上起降，又能在水面上起降，最大起飞重量53.5吨，具有载重量大、航程远、续航时间长的特点。

据介绍，AG600可在水源与火场之间多次往返投水灭火，20秒内可一次汲水12吨，单次投水救火面积可达4000余平方米。用于海上救援时，AG600可快速响应、快速到达，在复杂气象条件下实施救援行动。其起降抗浪能力不低于2米，可一次救助50名海上遇险人员。

大飞机“三剑客”全部实现首飞

AG600除了满足森林灭火和水上救援要求，还能根据用户的需要加改装必要的设备，执行海洋环境监测与保护、资源探测、岛礁运输等任务，以及为“一带一路”提供海上航行安全保障和紧急支援等任务。

在我国航空界，AG600与新一代战略军用大型运输机“运20”和大型民用飞机“C919”被相提并论，有大飞机“三剑客”之称。运20和C919分别于2013年和2017年成功首飞。

“大飞机‘三剑客’是我国大飞机项目的杰出代表，水陆两栖飞机下半身是船、上半身是飞机，集中了我国航空和造船工业的精华。”空军专家陈洪教授说，AG600航行距离达到4000公里，“意味着我国在太平洋等海域的远洋航行有了可靠的保障。”

全机98%零部件由国内供应商提供

陈洪介绍，目前全球发展大型水陆两栖飞机的国家仅有俄罗斯、日本和加拿大。航空工业表示，AG600总体技术水平和性能达到了当前国际同类飞机的先进水平。

航空工业介绍，AG600坚持自主创新，以国内供应商配套为主，全机5万多个结构及系统零部件中98%由国内供应商提供，全机机载成品95%以上为国产产品。

AG600首次研发试飞后，中共中央、国务院对AG600试飞成功发来贺电，向全体参研参试单位和人员，表示热烈的祝贺。贺信指出，首飞成功标志着我国航空工业特种用途飞机研制能力取得重大突破，是继C919大型客机首飞成功后我国民用航空工业发展的又一个重要里程碑。

■ 延展

两栖飞机可使年均烧毁森林面积减半

据航空工业介绍，AG600主要针对我国森林灭火和水上救援的需求而研发。

我国森林分布集中在东北、西南、东南三大林区，其中东北、西南两大林区是森林火灾高发区，尤其是西南林区山势险峻、地形复杂、交通不便、气候条件恶劣，出现森林大火时，地面人力难以第一时间有效扑灭森林火灾。

“航空灭火逐渐成为扑救森林火灾的最迅捷、有效的手段，而水陆两栖飞机又是航空灭火装备中灭火效率最高的。”AG600一位研发人员告诉记者。

根据航空工业统计，在国外，采用水陆两栖飞机开展森林火灾预防和扑救的效果非常明显。加拿大使用水陆两栖飞机后，魁北克省年均烧毁森林面积下降51.47%，平均每次火灾面积下降55.7%；阿尔伯塔省年均烧毁森林面积下降了60.3%。

火灾发生时，AG600可以从火场附近的河流、湖泊、水库等水域汲水，或直接携带水和阻燃剂奔赴火场。AG600飞机最大载水量为12吨，不到20秒就可以完成一次汲水。加油一次，最大投水量达到370吨。AG600可单次齐投12吨水，也可以分批次投水，并能为被困人员和其他灭火人员及灭火机械开辟进出火区的安全通道。

AG600是更为理想的中远海救援工具

如今，我国各项海上活动频繁，我国沿海已经成为世界上船舶活动最为繁忙的海域之一。而近年气候变化异常，恶劣气象频发，对水上船舶航行安全和水上人员作业安全构成了严重威胁。

“我国目前海上搜索救援能力还仅限于满足近海和浅海的海难救援，随着我国向中远海进发，在中远海海域的搜救和保障体系暂不健全的问题也愈发凸显。”上述AG600研发人员表示。

据了解，我国的水上救援体系和救援设施，目前主要以船舶和直升机为主要手段。直升机执行任务效率高，在300公里以内的近海救援发挥着重要作用，但超过500公里的距离，就“难有用武之地”；大型船舶抗浪能力强，但速度较慢，难以满足远海救援需求。

相比之下，“救援半径超过400公里以上的海上救援任务，水陆两栖飞机具有直升机、船舶及其他救援工具无可替代的优势，”中航通飞研究院研究员雍明培说。

航空工业介绍， AG600巡航速度可达460千米/小时，最大航程超过4000千米，一次可救助50名海上遇险人员。“AG600相较救援船舶、直升机而言，是更为理想的中远海救援工具。”雍明培表示。

专家：我国还需加大应急救援航空器扶持力度

空军专家陈洪教授告诉新京报记者，我国正发展海洋丝绸之路，并不断走向深海，AG600将提供可靠的后勤支援力量。

“我们赴海外进行活动，遇到意外情况时，AG600可以及时抵达，进行海上接济、救援，还能运送大量给养和物资。”陈洪说，当船只在海上出现故障，AG600还能挂载零部件、工程技术人员等，着陆在船只周围的海上，进行维修。

中航通飞研究院研究员雍明培表示，近年来，我国航空应急救援体系建设得到快速发展，但同时也暴露出我国航空应急救援体系基础薄弱，航空器和机场数量少、结构不合理，装备缺乏、国产化率低，管理体制机制不完善等问题。AG600的诞生，补上了我国航空应急救援体系一块短板。

“国家应考虑加大对国产应急救援航空器的扶持力度。”雍明培说，这包括水上飞机基地的布局，应急救援装备的研发，水陆两栖飞机关键技术的研究，特别是海洋环境适应性研究、高抗浪技术研究、海上使用维护技术研究等。 (记者 倪伟)