2017-12-25 北京晨报

市民朱先生反映，他在京城阳光健身房健身，并办理了一个储物柜，但是前几天他到健身房却突然发现健身房装修，自己的储物柜被清空，里面的物品也不知所踪。此前健身房也未对他进行通知，朱先生向健身房投诉。12月24日，健身房表示可以给朱先生的健身卡延期一个月作为补偿。目前，双方仍在协商。

朱先生告诉北京晨报记者，他在京城阳光健身房内办了年卡，每次去健身都需要带很多健身物品，十分不便。他将自己价值三百多元的泳镜和洗漱用品都放在了储物柜里。

“11月22日，健身房客服给我发微信说，健身房要装修，暂时不能上课，我也没有多想。但没想到，前天我去健身，却发现我的储物柜内空空如也。”朱先生十分气愤，“为什么装修之前没有人通知我来取回自己物品。”他说，虽然东西并不贵，却被健身房这种不负责的态度气坏了。“别说储物柜还是花钱租的，就算是免费的，也不能随意处置客户的东西吧？”朱先生告诉记者，他几次和前台还有销售人员投诉，“前台几次推脱，折腾了几天，还是没有找到”。

对此，健身房的工作人员表示愿意赠送给朱先生一个月免费健身，其他的补偿，由于没有权限需要再和领导请示。对于店家的解决方案，朱先生并不满意。目前，双方仍在协商。