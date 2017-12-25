2017-12-25 四川日报

“建设自由贸易试验区是推动全面开发开放的引领性工程”——在近日召开的省委十一届二次全会上，四川自贸试验区被列入奠基四川长远发展的“四项重点工程”，明确要按照“四区一高地”定位，推进各片区整合优势联动发展，探索建设自由贸易港，构建对外开放体制机制新优势。

如何理解四川自贸试验区对全面开发开放的引领性作用？引领性工程如何建设？记者采访了相关部门和专家。□本报记者曾小清

高

站位更高

充分发挥自贸试验区牵引性作用

如何高质量地推进自由贸易试验区改革？首先是站位要高。四川自贸办常务副主任、省商务厅厅长刘欣认为，自贸试验区从诞生之初，就肩负着深化改革试验田、对外开放排头兵、创新发展先行者的使命。为此，四川应在更高站位上，对标国际最高标准的贸易和投资规则来推动制度创新，同时立足全国开放布局和区域发展大格局去深入谋划，以开放促改革、促发展，为美丽繁荣和谐四川建设注入动力活力，为国家全面开放做好压力测试，提供“四川经验”。充分发挥自贸试验区的牵引性作用，加快打造我国西向南向开放的战略中心。

从区域经济角度看，中心对经济要素有集聚、辐射和扩散作用。四川大学经济发展研究院执行院长于建玮认为，四川自贸试验区在西部开放发展中正起着引领作用。

交通枢纽是聚集要素的通道。今年，成都双流国际机场出入境旅客已突破500万人次，预计全年航空港旅客吞吐量超过5000万人次；成都国际铁路港开行国际班列突破1000列，泸州港集装箱吞吐量超过50万标箱，四川离世界的距离越来越近。

企业的流向，是观察区域经济活力的切口。自4月1日挂牌以来，四川自贸试验区签约项目近400个，其中亿元以上项目160余个。截至11月底，自贸试验区新设企业1.95万家，注册资金超过2700亿元；新设外商投资企业176家，超过全省总数的1/3。

“更高质量推进自由贸易试验区改革，还存在制度创新和系统集成不够、先进制造业和现代服务业产业规模偏小等问题。”四川自贸办相关负责人认为，四川自贸试验区应加大与全面创新改革试验区、天府新区、天府国际机场和国际空港新城等工程的联动，打造国家级国际航空枢纽和内陆临空经济门户，推动四川经济深度融入全球，为区域发展增添活力。

广

辐射更广

打造立体全面开放新格局

推动内陆与沿海沿边沿江协同开放，是四川自贸试验区改革最大特色。

四川自贸办负责人表示，应以自贸试验区为牵引，推动对内对外协同发展，打造立体全面开放格局。

对内协同，有四个层次：三个片区之间开展差异化试验，避免恶性竞争、产业同构；其次，三大片区整合资源，形成优势互补与机制互动；全省联动发展，我省将探索“3区+N园”协同改革模式，选取条件成熟的园区推广自贸试验区改革经验；扩大省外“朋友圈”，深化与上海、广东等自贸试验区合作机制建设，开展特色化试验。

在对内联通的基础上，积极对接“一带一路”，拓展外部发展空间。

此前，宜宾临港经开区参与川南临港片区协同改革专项方案已出台，双方将在产业协同、平台协同、制度对接三大板块，共同建设中国白酒金三角、合力建设区域性航运物流中心、推进简政放权等。

对内开刀。重庆大学经济与工商管理学院教授、教育部“长江学者”特聘教授姚树洁认为，开放的本质是人、货、钱的便利化流动。以重庆两江新区的果园港为例，根据合作方的收入预期进行物流补贴，吸引上游散货快速汇聚，通过规模效益反哺补贴成本，结果实现了双赢；制度衔接方面，可大刀阔斧，砍掉制约生产要素流动的障碍，拆除区域合作的藩篱，降低市场主体的制度成本。

眼光向外，实际是学会如何用好国际规则，加快“放管服”改革，实现程序简化、决策透明化、管理高效化；实施负面清单和国民待遇，法无禁止皆可为，降低准入门槛等。

深

触角更深

走在内陆改革开放最前沿

今年，中欧班列（蓉欧快铁）返程班列的“乘客”多起来了。这得益于四川自贸试验区独创的制度创新：中欧班列多式联运“一单制”改革，企业可凭多式联运提单作物权质押信用证结算，资金压力大大减缓。从4月签发首张提单以来已签发了17张，市场认可度不断提高。

以“一单制”改革为突破口，四川自贸试验区正依托中欧班列，探索陆路国际贸易规则。

运转了数百年的海洋贸易规则，有国际通行的海事法、完善的金融体系、标准化的集装箱和流程规则。初出茅庐的陆路国际贸易，其表现形式为：水、陆、空多式交叉，不确定因素还有很多。多式联运融为一体的难点在于，参与主体多、部门间利益分割、运输工具及流程标准化问题等。为此，内陆自贸试验区需要深化改革，激活全盘。

“不能走沿海发展老路。”对外经济贸易大学副校长林桂军指出，发展对运输成本依赖性不强的高科技产业、高端制造业和现代服务业，是内陆地区未来发展方向。

省委十一届二次全会作出了“着力构建现代化经济体系，加快建设经济强省”的部署。省商务厅副厅长王蔚荩表示，应将自贸试验区制度创新与深化供给侧结构性改革结合起来，通过开放推动全省经济深度融入国际市场、全方位参与国际竞争，用市场引领产业升级、经济转型，推动营商环境现代化，努力在新一轮对外开放中走在前列。