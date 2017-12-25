2017-12-25 北京晨报

阳光星苑小区外路灯全不亮 此情况已向南苑乡政府反映

“我们入住小区三年多，周围的路灯也修好多年了，但就是不见亮过。”周女士家住丰台区槐房西路阳光星苑小区，据她称小区西侧和东侧的路灯已安好两年，但由于一直未亮过，导致居民夜间出行难。12月24日，记者在现场了解到，小区南侧的西红门南一街、东侧的嘉则路夜间常常漆黑一片。24日，属地南苑乡政府表示会跟进此事。

今年是周女士入住阳光星苑小区的第三年，眼瞅着周围新小区也在今年纷纷入住，周女士心想随着入住人数的增加，小区周边设施也会愈发完善，“起码路灯应该投入使用了，毕竟已经建好两三年了。”她告诉记者，一到夜间小区外的道路总是十分黑暗。23日晚，周女士还亲眼目睹了一起事故，“在嘉则路和西红门南一街相交的丁字路口，一辆车剐蹭了个路人。”此后，周女士愈发觉得夜间照明的重要。

24日，记者来到阳光星苑小区外，看到嘉则路和西红门南一街算是两条崭新的道路，道路上满是停放的私家车。道路两侧每隔30米左右，均有建好的路灯。正如周女士所说，路过居民表示虽然有路灯，但灯从未亮过，“要是回来早些，借着居民楼灯光还不算太黑，因为周边都是小区，车速也不算太快。但要是再晚点儿，一个人还真不敢走这路。”居民回忆，几年前这里称得上是“荒野”，近些年终于有小区落成，道路设施才开始有了变化，“就盼着赶快让路灯通上电，回家路也能更踏实些。”

24日，记者从路政局热线处了解到，嘉则路和西红门南一街道路由丰台区市政市容管理委员会负责，随后记者致电市政市容委及相关科室，电话未能接通。随后记者就此事询问属地丰台区南苑乡人民政府，值班工作人员表示，已记录该情况，南苑乡将跟进此事。