2017-12-25 四川日报

党的十九大提出，赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。积极响应，主动作为，省委十一届二次全会提出，要探索制定自由贸易试验区地方性法规，建设内陆自由贸易港。

从自由贸易试验区到自由贸易港，四川有多远？如何发力？近日，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生接受本报记者采访。张燕生曾参与上海、广东、福建申报自贸试验区及后续研究工作，也一直关注四川的自贸试验区建设发展进程。□本报记者张舒

谈基础

打开了开放的天空

激发了活力和创造力

“经我们中心调查研究发现，目前外商投资，特别是先进制造业、现代服务业领域投资的热点区域集中在成渝地区。”张燕生说，因为四川锲而不舍地推进改革开放，实现了五个进步——

打开了开放的天空，四川国际航线越来越多，与全球的时空距离以小时度量，这为高端旅客往来提供了便利条件，并促进了“盆地”观念的转变；构建了开放的产业网络，促进全球技术、人才、企业、产品向四川汇聚；依托中欧班列这条国际铁路物流通道，拉近了中国西部与世界的距离，同时吸引了沿海城市前来搭车；泸州港川南临港片区与临空、临铁布局结合，“空铁水”立体多式联运体系，交通通道变成贸易通道，再逐步成为临空临铁临港的口岸经济区域；依托四川试验区加快改革，将转变政府职能与推动企业创新创造结合起来，一系列改革措施有效解放和发展了生产力，激发了市场活力和社会创造力，经济社会发展水平走在全国前列。

“这些都为深度融入世界经济，发展更高层次的开放型经济，打好了坚实的基础。”张燕生认为。

指路径

探索内陆自由贸易港

力争在新一轮对外开放中走在前列

自贸试验区建设好，才能逐步向自由贸易港发展。张燕生认为，自由贸易港代表着更高水平的对外开放，通过对标国际先进标准，打造资源、资本、人才、服务的自由流动中心，推动贸易和投资的进一步便利化。

四川将探索建设内陆自由贸易港，努力在新一轮对外开放中走在前列。“‘内陆’这一定位契合了四川的实际情况，也找到了四川探索建设自由贸易港的方向。”张燕生认为。

如何发力？“首先以更高水平建设四川自由贸易试验区。”张燕生说，四川先行先试，展开更多的体制机制创新，进一步在自贸试验区试行贸易、投资、金融、服务等开放政策，特别是在科研、教育、人才流动等方面，做出四川特色，与国际通行规则接轨。既要推动以通商贸易为目的通关、签证、税收等便利化改革为主的传统开放，又要推动环境、劳工、知识产权保护规则等高标准改革，实现新型开放。

其次，对标国际。比如新加坡依靠樟宜机场，打造以空港为核心的自由贸易港做法，可供借鉴。美国孟菲斯地处内陆，设对外贸易区，采用最高水平贸易投资和监管政策，实行高效集约的管理制度，也有可学习的价值。

张燕生认为，自由贸易港也是一个系统工程，不仅“引进来”，四川还应借助临空、临港、临铁通道优势，积极融入国家战略，在“一带一路”沿线寻找国际产能合作机遇。