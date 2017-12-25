2017-12-25 四川日报

12月24日，泸州岂唯贸易有限公司总经理刘宇忙着准备第二天的跨境商品促销活动。“先测试下效果，明年准备发力川南市场。”

刘宇在广州做了十多年进出口贸易，今年把业务重心转回老家泸州。今年5月，他在广州市南沙区递交了申请材料，2天后就拿到了泸州市颁发的营业执照，这得益于一项改革：政务服务内陆沿海异地直通互办。

聚焦区域合作，着力打造协同开放示范区，川南临港片区加快相关制度改革，“朋友圈”越来越大。□本报记者唐泽文

借智借力 行政审批效率提高80%

“我6点下班要去接娃娃放学，没时间取票。有了这个‘电子柜’，随来随取，像取快递一样方便，再也不用为取票发愁了。”泸州市民王渝川口中的“电子柜”，是自助电子双向取件柜，纳税人在网上申领发票、办理票种核定、注销、延期申报、延期缴纳税款等涉税事项时，税务机关将纳税人申领的发票和办结后的批件放入电子柜箱，后台自动生成验证码以短信方式推送纳税人，纳税人自主选择时间领取。

抓住改革牛鼻子，泸州花大力推动“放管服”改革。但如何放得开、管得住？为此，川南临港片区相关负责人频繁奔走于广东、天津、上海等城市，借智借脑。建立了行政审批“单一窗口”，实现117项行政审批事项“一章办结”，对34个部门的400多个审批事项进行了清理……川南临港片区行政审批局副局长段贵兰说，川南临港片区审批效率提高了80%。

除了积极借智，还善于借力。“没想到家乡观念变化这么大！”刘宇感慨。开业不过7个月，公司月均销量环比增速30%。他给自己定了一个小目标：依托四川自贸试验区川南临港片区，三年内在川滇黔渝开 1600家进口商品实体加盟店。

川南临港片区政策研究局副局长聂和平介绍，通过建立起受理清单异地共建、要件审核异地互认、“单一窗口”简化程序、集群注册异地托管等创新制度，为企业开通了异地办证快速通道。川南临港片区已与天津滨海新区、河南开封、湖北襄阳、贵州遵义、广州市南沙区以及省内17个市州签署合作协议，“企业一次都不用跑，就近完成商事登记。”

川南临港片区工作人员自豪地向记者展示片区“朋友圈”：省内，与自贡、内江、乐山、眉山等市结盟，为340多家企业提供贸易便利化服务；主动服务滇黔，与云南省昆明市、贵州省遵义市等签订合作协议，推进政务服务互办、飞地园区共建；与沿海沿边沿江等20个城市和地区签订战略合作协议……

产业协同 智能终端加快聚集

深化与沿海协调联动，泸州正着力打造与东部产业配套协作的高端制造业、现代服务业和临港产业基地。一港聚集了40个智能终端项目。

岁末，是手机出货高峰。第一部“泸州造”手机产自四川友信达科技有限公司。如今公司加班赶订单已是家常便饭，“基本每月都能接到来自非洲和东南亚客户下的50万台手机订单，但我们目前的产能只有20万台，还要扩产。”总经理谢磊介绍，从建厂到今年6月30日第一台智能手机下线，建设速度如同在按“快进键”。

友信达周边，赛博宇华、诺亚信、四川威恳等智能终端企业扎堆落户，让企业们平添了几分压力。12月21日，威恳通讯技术有限公司总经理李保涛召集研发人员开会，专门讨论核心零部件研发问题。“各个智能终端企业都在不断加强自己的研发实力，要知道这才是提升附加值的关键所在，我们得加快步伐。”龙头企业到来，能快速带动区域的产业聚集。“未来我们的智能终端产业将布局全产业链，但核心重点还是放在研发上。”川南临港片区管委会相关负责人介绍，目前川南四市都有智能终端产业的布局，川南临港片区将拥有自主产权的产品研发放在首位，与其他城市形成差异化发展、优势互补的良好态势。

“我们将立足与沿海沿边沿江协同开放，精准承接产业转移，推动产业转型升级。”该负责人介绍，川南临港片区将重点围绕智能终端、航运物流、港口贸易、汽车零部件、金融、现代医教服务业等开展精准招商，主动承接东部地区产业转移，为四川打造内陆开放型经济高地提供动能。