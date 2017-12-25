2017-12-25 四川日报

□本报记者张舒

12月22日上午9点，在位于天府新区中心区域的天府国际金融中心9号楼的金融梦工场，贝壳林公司创始人之一、CEO杨超正在和团队成员激烈探讨，准备为一家金融机构制定风险控制策略，输出技术。这已是杨超近一个月来接到的第10个项目。

成都市金融局相关负责人表示，贝壳林已显现出“独角兽”潜质。

“独角兽公司”是指那些估值达到10亿美元以上的初创企业。贝壳林的“独角兽”潜质，体现在业务上。贝壳林的业务包括向传统金融机构提供大数据风控，向传统产业提供支付、大数据分析等。仅餐饮行业，其技术已覆盖西南地区2000多家连锁品牌。

潜质也体现在资本的青睐。公司在宣布成立之初，即与拥有7000家商户、保守估计超100亿元年交易规模的企业达成了战略协议。成立不满两月，贝壳林已宣布获近千万元天使轮融资。

金融梦工场是国内首家金融业众创空间，目前已入驻40个团队，入驻率达100%。其中有3家已显现出“独角兽”潜质。

距离贝壳林不远的办公区，入驻的是质数金服，这同样是一家潜在“独角兽”。今年6月，质数金服确定A轮融资规模，融资后公司估值已达2亿元。

“目前为各家金融机构清算的资金已达到数千亿元，明年上半年该数字将达到1万亿元。”该公司CEO邓柯表示，四川自贸试验区带来了很多发展契机，区域内企业和金融机构需要质数金服这样的金融后台结算业务公司提供服务。

40个团队中就有3家显现出“独角兽”特质，金融梦工场的运作模式到底有何玄机？

在金融梦工场入口，迎面一块巨大电子屏幕上，交替显现着“国内8个国家中心城市金融指标对比”“成都金融机构（含外资）人民币信贷收支分地区表”等数据图表。沿着走廊，记者看到，每个入驻公司门口都有企业简介、专注领域、擅长业务，一目了然。

金融梦工场总经理郑旷介绍，他们的业务与办公室设计一样清晰明了，打造征信支付、区块链、云计算、大数据、移动互联等专业的金融科技生态圈。

入驻金融梦工场的企业，都有着金融科技的基因，同行间可以近距离学习合作。入驻梦工场的企业还能获得银行的数据支持，办公区中有查询企业征信的设备。“我们就是要为企业与金融机构之间搭建起对接桥梁。”郑旷说，入驻梦工场，企业有了获得更多融资的可能，也拓展了业务领域，赢得更多金融机构的认可。比如来自西南财经大学的一个金融科技创业团队因此很快就获得了融资。目前已有约6家团队获得了平均3000万元的风投资金。

成都市金融局相关负责人表示，随着更多企业的聚集和发展，金融梦工场构建的金融科技创新发展生态圈将推动探索金融行业发展新方向，成为完善自贸试验区金融服务体系的一块重要“拼图”。