2017-12-25 成都晚报

2018年全国硕士研究生招生统考于23-25日进行，今日8时30分将开始进行最后一门考试科目的考试（部分考试时间超过3小时的考试科目）。据了解，今年全国硕士研究生报考人数238万人，其中四川报名参考总人数110023名，创下历史新高。

全国

2018年硕士研究生

报考人数238万人

比2017年增加37万人

增幅18.4%

应届考生131万人

比去年增加18万人

往届考生107万人

比去年增加19万人

四川

今年

硕士研究生

参考总人数

110023人

2017年

硕士研究生

参考总人数

81871人

增加了28152人 增长率约为34%

工学类报录比达到1:1 提高就业竞争力成考研主要动机

23日上午8时，四川大学研究生教学楼三区前的众多考生开始排队进入考场，考生们手中大多拿着学习资料，在进行最后的复习。11时20分，就有考生提前交卷，陆续走出考场。四川大学环境工程专业学生汪婧颖告诉记者，她觉得今年的政治没有特别难，做起来还比较轻松。“‘经济全球化’‘一带一路’‘新时代中国特色社会主义’这些都有涉及到，我做下来还比较顺利，只是在一些多选题需要会想一下，大题答起来还比较顺。”谈及为何会选择考研，汪婧颖表示：“我觉得自己本科阶段还没有特别明确的方向，加上我是工科专业，觉得在考研后更能明确自己的目标，就算之后不继续做科研，研究生学历在就业时也能增加一定含金量。”

23日，中国教育在线发布了《2018年全国研究生招生数据调查报告》，报告显示研究生各学科报录比差异明显：其中工学招生比例最大，接近40%，管理学次之，第三是医学。与此相反的是，报录比上，工学类相对较低，接近甚至达到1:1，而管理类、经济类等专业报录比相对较高，超过40:1。报告中还显示，提高就业竞争力是许多人考研的主要动机，比例超过70%。川大锦城学院的李柏君同学就表示，“读一个好一点的学校，在就业时会轻松一点。”他准备报考的是四川大学的财务管理专业，不过他表示周边同学还是找工作的占多数，“考研的可能占10%左右。”

今年四川考生约增3万人 复试将在4月进行

据教育部公布的数据显示，2018年硕士研究生报考人数238万人，比2017年增加37万人，增幅18.4%，其中，应届考生131万人，比去年增加18万人，往届考生107万人，比去年增加19万人。记者从四川省教育考试院获悉，今年四川共设有38个考点，3600个考场，参考总人数为110023人，2017年为81871人，增加了28152人，增长率约为2346%。

四川农业大学研究生院院长周永红表示，今年报考川农的研究生报名人数比去年增加了1/3左右，在他看来，四川今年考研人数增加有几点因素：“一是读研究生能够暂时缓解就业压力，并且很多学生也希望通过研究深造，实现高起点的就业。二是现在大多数家庭收入都在普遍提高，学校奖助学金体系也逐渐完善，学生就读研究生负担较小。”他还提到，去年9月教育部发布关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知，对非全日制研究生也能和全日制研究生统一组织实施招生录取，两者都可取得学位证和毕业证照，而此前非全日制研究生仅能取得学位证，“可能当时很多人还来不及准备考试，选择今年报考，因此在今年报名考生中，报考非全日制研究生可能有所增加。”

据了解，我省今年硕士研究生招生考试的评卷工作将从12月27日开始，2018年2月4日由招生单位通知考生成绩，对成绩有异议的考生请于2月5日联系招生单位申请登记查分，复试工作将在4月进行，录取工作预计在5月底完成。

成都晚报记者 肖心雨