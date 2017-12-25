2017-12-25 北京晨报

疾控中心：疫情集中于小学一二年级和幼儿园

目前北京市已经进入季节性流感等呼吸道传染病的高发季节。儿童医院、首儿所等都出现了儿童患者爆棚的现象。对此，北京市疾控中心表示，12月份以来，医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显，但波动仍在正常范围内，疫情大部分出现在小学一二年级和幼儿园。

目前，北京儿童医院的日门诊量已超万人，各个科室门前和候诊处挤满家长和患儿，院方尽可能调动医护人员全力以赴投入接诊治疗。北京晨报记者从首儿所了解到，目前医院门诊量明显增加，呼吸道感染、发热患儿比平时增加了两成左右，而且其中高热持续不退的患儿比例有所增多。相较于2016年，今年流感的发病时间提前了一周左右，发病人数略高于去年。随着气温的逐渐降低，预计未来流感病毒活动强度将会继续上升，由流感病毒导致的集中发热疫情将进一步增多。记者从北京东区儿童医院了解到，近期，传染性疾病患儿增多，包括轮状病毒、流感等病情明显上升，主要症状为发烧、皮疹等。空军总医院儿科每日门急诊量平均也高达300余人次。为了应对就诊高峰，目前，全科医护人员几乎放弃了轮休日、节假日等休息时间，全员连轴上岗奋战。

对此，北京市疾控中心24日表示，监测结果显示，近期流感活动度呈现上升趋势，并出现乙型流感病毒、甲型H3N2亚型流感病毒和甲型H1N1流感病毒共同流行的情况。尤其是12月份以来，医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显，但波动仍在正常范围内，疫情大部分出现在小学一二年级和幼儿园。流感多发生在冬春季，气候寒冷，空气干燥，易引发流感疫情。流感等季节性传染病由病毒、细菌、衣原体和支原体等病原引起，主要通过空气传播、飞沫传播和接触传播。学校、托幼机构等单位是人群聚集场所，极易引起呼吸道传染病的传播。

北京市疾控中心提醒学校和托幼机构要严格按照防控措施要求加强各项传染病防控。发现发热或流感样病例，第一时间为其佩戴口罩并实施单独隔离，及时与家长联系，带患者就医或回家休息，避免参加集体活动和进入公共场所。强化晨午检制度、因病缺勤登记制度，对新发现的病例及时进行登记和报告。发生疫情的学校和托幼机构要在疾控部门专业人员指导下，采取日常消毒和终末消毒相结合的措施。体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，患者方可正常上课。

同时，家长应注意让孩子尽量避免接触出现流感样症状的患者，不得不接触时，可佩戴口罩，以降低感染风险。孩子一旦接触了出现流感样症状的患者时，尽量避免用手接触自己的眼睛、口和鼻；同时立即用肥皂或香皂洗手，洗手时要保证揉搓时间，且用流动水冲洗干净。