2017-12-25 北京晨报

市民陈先生反映，几天前，常营万象新天地小区内物业检查时发现了两辆车有一样的牌照，于是很快找到了两辆车的车主并报警。警方赶到现场发现，有一辆车的车主使用了套牌。套牌车主承认，自己是为了不交停车费套了其他业主的牌子。12月24日，北京晨报记者从警方了解到，涉案车辆已被暂扣，套牌车主侯某被处以行政拘留15日，罚款5000元，驾驶证扣12分的处罚。

一区二区现同号牌车

陈先生告诉记者，他住在常营万象新天地小区内，几天前，小区内出现了一件怪事儿。“前两天物业进行车位检查，发现在小区的一区和二区中，竟然停着挂有同一副牌照的两辆车。而且这两辆车的外形差不多，都是白色的SUV。”陈先生说，这两辆车属于两名住户，他们互相也不认识，后来民警来了将其中一名车主带走了，这才知道是有人套了牌。

昨天下午，记者来到该小区。小区物业工作人员告诉记者，这两辆车的车主分别住在一区和二区，这两个区平时被一条小马路划分开，互相不会碰见。“但是两个区的物业是同一个，我们也是在一个系统内录入车牌号。不管是一区还是二区，都能识别车牌号自动抬杠放行。”工作人员称，在发现情况后就通过电话联系了两名车主，并立刻报了警。

套牌原为节省停车费

物业工作人员告诉记者，当天民警赶到现场，并让车主将两辆车子开到一起。两辆车虽然型号不同，但是车子的前后车牌一模一样。车主丁先生告诉记者，他住在小区一区，每年都按时缴纳1600元的停车费。他自己从不知道，自己的车牌竟然被邻居所盗用。而民警也从套牌车的后备箱内发现了车主的真正车牌，所用的是一个河北牌照。丁先生说，万万没有想到自己被套了牌，感到十分后怕，“这要是他开着套牌车违法出车祸，我都跟着倒霉啊。”

昨天，记者从警方了解到，套牌车车主侯某承认，自己发现了小区停车的漏洞。他为了逃避缴纳停车费，从网上购买了假车牌，每天进出小区时更换上。此外，他称，之所以选择丁先生的车，是因为车子外貌相同，而且丁先生住在一区，他住在二区，平时根本没有交集，觉得比较安全。目前，涉案车辆已被暂扣，套牌车主侯某被行政拘留15日，罚款5000元，驾驶证扣12分。