2017-12-25 北方网

天津北方网讯： 利用太阳能光伏发电、充分采集自然光照明……近年来，具有节水、节地、节能、节材、环保等特征的绿色建筑越来越多地出现在本市。记者从市建委获悉，今年全年，本市新建绿色建筑2900万平方米，43个项目获得绿色建筑评价标识，其中25项为高星级，4个项目获得绿色建筑创新奖。

据悉，绿色建筑是指在建筑的全生命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，并与自然和谐共生的建筑。自2006年推行绿色建筑项目示范以来，本市在绿色建筑标准、法规体系、能力建设等方面不断推进，其中新建民用建筑全部执行绿色建筑标准，走在全国前列。在总结单体建筑实施经验的基础上，几年来本市先后实施了中新天津生态城、东丽湖、于家堡金融商务区、塘沽南部生态新城、新梅江居住区、团泊新城、武清商务区等一批绿色生态城区项目，实现区域整体绿色发展。截至目前，本市绿色建筑竣工和在建项目已超过8000万平方米，300余个项目获得国家绿色建筑设计评价标识，29个项目获得国家绿色建筑创新奖。

记者从市建委了解到，2018年，本市将继续践行绿色发展理念，完善引导机制，健全管理体系，加快绿色建筑技术研发推广，推进可再生能源应用，未来五年计划推动300个项目获得绿色建筑评价标识，把绿色建筑打造为城市建设的新亮点，引领城建事业转型升级，推动城市建设走绿色发展之路。（“津云”新闻编辑曲璐琳）