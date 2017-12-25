2017-12-25 北京晨报

社区之家今年建成208个 单位开放内部服务设施600处

居民步行15分钟范围内，就能享受到就医、购物、理发、维修等便捷的社区服务。2020年，这样的“一刻钟服务圈”将实现社区全覆盖。北京晨报记者12月24日从北京市社会办获悉，2017年北京市已经建成“一刻钟社区服务圈”110个、“社区之家”208个，超额完成了全年任务。

进展 服务圈覆盖率达87.5%

据市社会办相关负责人介绍，在2017年市政府实施的30件重要民生实事项目中，市委社会工委、市社会办牵头承办的有两件，一个是建设100个“一刻钟社区服务圈”，另一个是建设200个“社区之家”。目前，这两项实事项目已全部超额完成任务，其中“一刻钟社区服务圈”建成110个，“社区之家”建成208个。

截止到2017年11月底，全市8年累计建成“一刻钟社区服务圈”1452个，覆盖社区2706个，覆盖率达到87.5%。12.5%尚未覆盖的社区主要分布在城乡结合部地区以及近年来的村转居和新建社区。

特色 邮政社区之家建成42个

“社区之家”是2017年新提出的建设项目，主要是鼓励引导党政机关、企事业单位、社会组织、部队等履行社会责任，将单位内部服务设施向社区居民开放，实现资源共建共享。经过一年的推进，一大批社会单位内部服务设施实现对外开放。据不完全统计，各示范点累计向社区居民开放内部服务设施主要有5大类，包括食堂等生活服务设施、图书室等教育文化设施、运动场等体育健身设施、单位停车场等场地资源以及卫生设施，共计600余处，惠及381万社区居民，年度累计提供服务1456万人次。如邮政北京分公司把全市700多个邮政网点可用场所开辟出来，建设邮政“社区之家”，以优惠的价格向居民提供蔬菜等生活用品及相关便民服务。初步统计，目前已建成42个，2018年年底前计划再建200个。

未来 三年实现服务圈全覆盖

2018年，市社会办将继续推进“一刻钟社区服务圈”和“社区之家”建设，全市再新建100个“一刻钟社区服务圈”、200个“社区之家”。同时，社会办已启动了对已建成“一刻钟社区服务圈”和“社区之家”的调查评估工作，按照“缺什么、补什么”原则，解决其不平衡、不充分的问题。

最近市社会办已与高德公司达成协议，2018年开始将“一刻钟社区服务圈”融入高德地图。下一步，市社会办将力争用三年实现“一刻钟社区服务圈”全覆盖、共建成1000个“社区之家”示范点。

■现场故事

网购学画画 智慧草桥APP全搞定

“那次外孙发烧，我没法出门买酱油，就点开智慧草桥APP，在附近的京客隆店网购了一瓶，没想到一会儿就给我送到家了，还没有配送费。”家住草桥欣园三区的居民李莹说，现在的“一刻钟服务圈”更智能化了。“刚搬来时购物不方便，我快走去最近的超市也要20分钟，如今家门口开了超市，还能送货。”

丰台花乡草桥村以花卉产业闻名，随着城市化进程的发展，大社区时代走进草桥。面对“村居混住”的实际情况，草桥村党委和草桥欣园社区党委探索“村居共建”的新模式，“一刻钟服务圈”资源得以共享，智能化也在增强。

在草桥文化中心一层，临近中午，几位打乒乓球的阿姨仍玩得热火朝天。“以前，村里的文化中心、幼儿园、图书馆等是村集体资源，村里举办的活动很少向商品房的居民开放。由于卫生站属于村建，居民用医保卡也不能在卫生站定点看病。”欣园第二社区居委会主任郭艳艳说，随着“村居共建”和草桥大社区的实施，公共服务领域中存在的矛盾通过协商解决，居民可以享受更多的村集体资源服务。村党委为使居民活动形式多样化，无偿提供给社区文化活动场地，世界花卉大观园、中国插花艺术博物馆等供当地居民开展文化生活。

居委会和村党委还打造智慧“一刻钟服务圈”，开发“智慧草桥”公众号和APP，让村民和居民足不出户，便能享受便捷的服务。郭艳艳说，目前，“智慧草桥”已有20家大型签约商户，包括京客隆等超市、宝岛眼镜店、实惠生鲜、婚纱摄影店、敬老院等。“草桥为了保持环境整洁，不允许商家发小广告。签约商家可以通过APP平台公布优惠打折信息。居委会也将对商家服务进行监督，如果多次出现居民投诉，将不再与之签约”。

今年57岁的李莹搬到草桥居住已经9年了，感受最深的就是周边服务越来越全。“我以前没拿过画笔，现在在居委会活动室学画画，笔墨纸砚全都给我们备好了。我把最近画的山水画发到朋友圈，大家点赞说我赶上半专业了”。受到鼓励的李莹经常通过APP看社区发布的文化活动，“剪纸、串珠子……我每周去上两节课，步行六七分钟就到了”。退休的李莹还参加了地区志愿服务活动，在重大活动时执勤。