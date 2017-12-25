2017-12-25 北京晨报

近日，北京市城市管理委制定《关于供热行业“访民问暖”活动 加快解决当前供暖突出问题的方案》，各区和各供热单位要在2018年元旦之前，利用周末时间，集中组织开展“访民问暖”专项活动。12月24日上午，北京市热力集团工作人员来到今年刚完成老旧管网改造的东城区崇西小区入户测温。据悉，2017年全市共完成112个老旧小区供热管网改造，2018年计划再改造100处。1990年以前建设的老旧小区已基本改造完成。

北京市热力集团崇文门供热服务中心的工作人员首先来到崇文门西大街8号楼7门2层的张女士家里，在客厅、卧室和洗手间进行了测温，最后算出三个温度的平均值：21℃。张女士说，在管网改造之前，根本达不到这样的温度。工作人员介绍，崇文门西大街南侧的几栋高层住宅是上世纪70年代末期北京最早建起的高层住宅，也是最早一批用上集中供热的高层楼。但是，由于房屋老旧、供热管线老化等原因，居民家中暖气多年不热。北京热力集团东城分公司崇文门供热服务中心主任王威告诉记者，这里的供暖管线使用30多年了，腐蚀严重。往年供暖季期间，地下室经常跑水。另外，循环泵的出水流量也不能满足需求，这对处于供暖末端的居民十分不利，投诉也比较集中。因此崇西小区被市热力集团列入了低温小区改造计划。

自2015年开始，崇西小区启动低温小区改造。热力站还新采购了4台循环泵。新的循环泵能使水量增加、流速增加，更多的热可以快速地、源源不断地送到居民家中。

据北京市城市管理委供热办主任王爱民介绍，目前在全市供热行业开展的“访民问暖”是让供热单位通过进社区、入户走访、开展宣传咨询等方式，认真听取意见和建议，主动了解群众诉求，客观掌握供暖情况第一手资料，实地解决供暖存在的问题。对于投诉较为集中的小区，将纳入低温小区改造计划。

据了解，自2008年以来，北京市制定了老旧供热管网改造政策，对老旧供热管网分期、分批实施改造。市区政府承担改造费用的50%，供热单位承担改造费用的50%。迄今为止，累计完成1950个小区的老旧供热管网改造，已基本完成1990年以前建设、老化严重供热管网的改造，目前正在开展2000年以前建设、老化严重供热管网的改造。

2017年，全市共完成112个老旧小区供热管网改造。改造解决了管线跑冒滴漏问题。王爱民表示，2018年计划再改造100个老旧小区的供热管网。