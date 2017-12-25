2017-12-25 北京晨报

朝阳香河园文化中心12月24日开放迎客，中心包括剧场、图书馆、艺术教室、创意中心、多媒体影像室等，能辐射香河园街道、三里屯街道、安贞街道、左家庄街道、和平街街道以及太阳宫地区办事处，可为40万居民提供服务。

文化中心位于北三环、中国国际展览中心西侧的西坝河南里，总面积约3700平方米，地下一层、地上四层。朝阳区文化馆馆长徐伟说，香河园文化中心将目标受众锁定于新社会阶层，深入研究文化的供需关系，吸引青年群体和社会组织机构，为其提供交流发展的文化互动平台。

北京晨报记者看到，中心一层是多维剧场，共616个座位。可伸缩的座椅和可移动的舞台，能满足演出、展览、T台秀等不同类型的活动需求。二层创意图书馆藏书超过10万册，其中中文书籍由朝阳图书馆提供，可用北京市公共图书馆读者卡通借通还。“考虑到三环周边有很多商务楼宇，我们还提供部分艺术、建筑、美术类的外文原版书，可供白领在馆内借阅。这里还将定期举办公益讲座，成为青年分享、交往的文化空间。”图书馆负责人说。

“以前这里是网吧、KTV、理发店，后来动工开建文化中心，我们居民都盼着早点建成。”李女士昨天特意带着女儿来看书，得知中心舞蹈教室、钢琴教室等今后将开办公益课程和活动时，她特别开心。