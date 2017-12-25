2017-12-25 北京晨报

三四人小型家庭就餐预订升温 元旦雅间火爆程度直追年夜饭

还有几天就是2018年元旦，意味着农历新年也不远了。北京晨报记者12月24日从部分京城老字号了解到，“两节”餐位提前两三个月开始热销，尤其是年夜饭的雅间，已呈现出“爆满”趋势，鸿宾楼、同春园、烤肉宛、烤肉季、峨嵋酒家、砂锅居、柳泉居等老字号名店的年夜饭雅间已经订出去超过九成。随着“80后”开始当家做主，小型家庭餐预订在近两年开始升温。

元旦雅间预订紧追年夜饭

北京晨报记者在三里河同和居看到，目前元旦当天的雅间已经订满。“提前两三个月就有不少顾客开始预订。”同和居张经理说，“最早的半年之前就有预订的了，现在元旦雅间预订的火爆程度紧追年夜饭。”

而又一顺元旦的雅间在9月份就差不多订出一半了，又一顺杨经理说，“今年虽然春节在2月份，但老顾客提前一年、半年预订的不在少数。预计到了12月底，就该订得差不多了。”

记者也采访了部分市民，这些预订年夜饭的顾客，一是嫌在家吃麻烦，二是怕吃不着老字号的风味，所以有的顾客都是提前一年预订。像同和居、同春园、烤肉宛、峨嵋酒家、鸿宾楼、马凯餐厅、烤肉季等老字号，有五六成的年夜饭雅间基本属于吃完上一年度的年夜饭，就把下年的直接预订了。有的老顾客甚至一次想预订两年的，但目前餐厅只接受一年期的预订。

小型家庭就餐预订升温

提起年夜饭，大家想到的一准儿是一家十几口人围坐一起，享受合家团圆的味道。可今年北京晨报记者在走访中发现，除了10人以上的家庭聚餐，五六人的年夜饭，甚至三四人的小型家庭就餐预订开始增多，尤其是西餐、烤肉这种餐厅的年夜饭受到年轻人喜爱。大地西餐厅今年就接到不少三四人的家庭就餐预订。“不少都是因为工作原因回不了老家过年的上班族家庭。”大地西餐厅焦经理说。

像烤肉季等老字号以往到了年三十这样的就餐高峰，不少散座放置四人方桌的餐位，为了招待家庭就餐，都会改换10人左右就餐用的大圆桌。而随着近年来小型家庭就餐的增多，这家老字号保留了一楼小餐桌的位置，以满足多类型、不同规模的家庭就餐的餐位需求。“一楼散座以四人桌为主，不接受预订，但是不少‘80后’、‘90后’家庭都会在年三十提前来占座。”烤肉季经理鲁建伟介绍，去年这种情况占到就餐人数的七成左右，估计今年会更多一些。

市民李先生是老北京人，结婚已经有三年，这个新年他准备带着宝宝一家三口在餐厅过年，“饭后再回家陪父母看春晚，年初一中午也可以回家陪父母聚餐，不影响的。”

三五人外卖套餐渐增多

而随着小型家庭就餐逐渐增多，老字号年夜饭消费模式也逐渐发生变化，除了店内就餐预订火爆，店里的打包、外卖也特别受到年轻家庭的欢迎。

“以前都是整桌的打包菜，或是10人左右的半成品年夜饭最受欢迎。”江苏风味名店同春园行政总厨王鸿庆说，“近年来根据市场情况，我们店里推出的三四百元的特色熟食套餐、半成品套餐的销量逐年提升，销量紧追往年的大型家庭聚餐半成品。”

已经在北京送了三年外卖的小赵说，三五个人的外卖套餐开始增多，“去年尤其明显，除了一份外卖有10多道菜，其他都是五六份菜品的外卖单，估计今年也少不了”。