2017-12-25 北京日报

前往港澳、海南、广西、云南等南方热门旅游地过冬，是很多北京老年人青睐的“候鸟式旅游”。但撬开淡季旅游市场的“候鸟式旅游”正被不法分子盯上。北京市旅游委执法大队近日发布警示，不少旅游活动以“零团费”吸引老年人参团，但多属无证经营，行程中服务质量差、强制购物，老年人报名首先要看清旅行社是否有正规资质。

游客姚先生今年10月接到某保险公司的电话，声称自己获得了免费港澳旅游的中奖资格，他于是报名参加了“零团费港澳双卧七日游”，保险公司承诺只需交200元押金，回程后押金退还。但行程中香港当地导游辱骂客人，带团领队一直让买东西，回程后索要押金对方也不给退。

实际上，这类中奖消息的真实性十分可疑。记者从平安保险公司获悉，冒充平安客服人员，向消费者赠送免费7日豪华港澳游或云南丽江大理游产品，已成为不法分子销售高风险理财产品的惯用手段，老年人往往成为受骗上当的“重灾区”。因此，被意外获赠“免费游”的老人，务必向正规保险服务热线核准所谓保险客服人员的身份。

旅行社“免费游”“零团费”的幌子甚至还在居民小区里招摇。记者了解到，国家旅游局早在2013年就发布了《关于严格执行旅游法第三十五条有关规定的通知》，要求坚定不移地取缔“零负团费”等违法经营行为。国家旅游局相关负责人表示，零负团费是扰乱市场的不正当竞争行为，内地有关法律明确禁止旅行社开展所谓的零负团费业务，一经发现必须立即查处，问题严重者甚至会被取消经营资质。

北京市旅游委执法大队相关负责人分析，旅游行业中确实会存在“尾单”“淡季促销”等现象，但游客要时刻谨记“羊毛出在羊身上”，不要被小便宜冲昏了头脑。

小贴士

如何防范诱骗

出发前，可拨打北京市非紧急救助热线12345进行咨询或登录北京旅游委的官网，查询正规旅行社名录。对于电话、微信、QQ等渠道获知的旅游线路要提高警惕，不要盲目选择低价旅游团，更要谨防“黑旅行社”诱骗，否则合法权益难以得到保障。这位负责人提醒，消费者在付款时，团款要汇入旅行社的对公账户，尽量避免汇入销售人员的个人账户，或者仅仅通过微信、支付宝等形式转给个人账户。交付团款后，切记索要发票，市民游客切勿听信“上车签约”“上车付款”或只能开收据之类的说法。

值得一提的是，旅游合同是明确旅行社和旅游者之间权利义务的协议，不签订书面旅游合同，旅游者合法权益将很难得到保护。在投诉维权时，如果没有合同，也将面临举证难的问题。