2017-12-25 北京日报

由北京同仁医院牵头，全国30余个省市自治区的488家医疗机构共同组建的“全国耳鼻咽喉头颈外科联盟”在京正式成立。未来，联盟将推动优质医疗资源上下贯通，设置双向转诊的重要渠道，实现耳鼻咽喉头颈外科疾病患者“常见病首诊在基层，疑难危急重症在区域医疗中心”的分级诊疗模式。

北京同仁医院常务副院长张罗介绍说，目前我国听力障碍者总量超过2亿人，中度以上听力障碍者的总量接近7000万人；过敏性鼻炎患者约2.3亿，慢性鼻窦炎患者约3000万；睡眠呼吸障碍疾病（SDB）患病高危人群约1.2亿。而相关医师资源方面，我国耳鼻咽喉科医师仅21057人，东部9189人、中部5617人、西部4650人；三甲医院、知名专科医院人满为患，基层患者找专家看病难，基层医院服务能力有待提高。

在此背景下，488家医疗机构共同组建了“全国耳鼻咽喉头颈外科联盟”，覆盖全国30余个省市自治区。联盟将有助于探索耳鼻咽喉头颈外科疾病的区域协作和分级诊疗模式，明确各级医疗机构的功能定位，引导、实现常见病首诊在基层，疑难危急重症在区域医疗中心的分级诊疗模式，方便患者就医。同时，还将推广耳鼻咽喉头颈外科疾病诊疗规范指南，提升耳鼻咽喉头颈外科疾病的诊断和治疗水平。