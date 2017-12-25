2017-12-25 北京日报

冬至一过，正式进入“数九寒天”。从12月24日起，一股北风让大伙儿感受到了“一九二九不出手”的滋味，供热部门与企业利用周日时间入户测温、访民问暖，全力确保供暖保障。记者获悉，全市老旧小区经过供暖改造后，投诉率普遍下降近七成。

现场

家里的电暖终于下岗了

上午11时许，崇文门西大街8号楼7单元201室里，温暖如春。张少华一家老小围坐在饭桌旁正准备吃饭。听到敲门声，张少华赶紧在围裙上擦了擦手，打开了家门。“哟，老刘来了，快进来。”看到门口站着一群人，领头的是热力集团崇文门服务站的检修员刘师傅，张少华赶紧让大伙儿进了屋。8号楼是上世纪70年代末的建筑，她家位置朝西北方向，楼层又低，单管循环的老式供热管线，容易造成暖气不热，“那时在家得穿羽绒服，实在太冷了。”去年上半年，热力集团对这片区域进行了管网改造。当天，工作人员手中的测温枪显示：室温21.6℃。

对于建筑年龄近40年的崇西小区而言，管网老旧、供暖不热是一个通病，改造前每个采暖季供暖保修电话量就近800个，维修人员经常是起早贪黑泡在小区，挨家挨户检修。2015年4月，这个区域锅炉房并入热力集团统一管理后，首先是把换热站的管线、水泵系统全部更换，进行保温处理。在换热站，崇文门供热服务站站长杨国成指着一台崭新的水泵说，新水泵小时流量达到170吨，比过去老水泵足足提高了70%，更大流量意味着在同样时间里给居民家送去更多的热量。同时，几乎所有的管线都裹上了厚厚的白色石棉服，更加保温。从去年起，又对所有小区的阀门、主管线、支管线等进行了更换，一一疏通“堵点”。杨国成笑着说，投诉量是最好的佐证，上个采暖季投诉量近150个，今年供暖以来一共才不到40个，“连维修工都有点不适应了”。

同样的变化也发生在广渠门桥东侧的忠实里东区。热力集团今年开始对小区供热管线进行了改造，更新小区地下管线200多米，更换150个阀门，新增水箱、循环泵及补水泵共14台，还更换了150多户室内管线400多米。当走进小区4号楼4层的唐女士家，聊起供暖话题她就笑得合不拢嘴。今年她家洗手间的供热管线全换了，卧室窗台的暖气也全换了新的，家里每天都有21℃左右。记者发现，客厅里还有一台电暖，唐女士笑着说：“这是前几年温度不够时用的，现在已经闲置下岗了。”

成果

老旧小区投诉降七成

在寒冷的冬日，百姓冷暖就是最大的民生。为了解决供暖保障问题，从2008年起，市委、市政府年年列计划、做清单，每年都拿出大笔资金对老旧小区进行供暖改造。截至目前，全市已有近1950个小区完成了供热管网改造或提升，本市1990年以前建成的小区已全部完成改造工作，到明年年底，2000年以前建成的小区也将基本完成老旧供热管网改造任务。“今年改造了112个老旧小区，明年计划改造100个。”市城市管理委供热办相关负责人说，通过彻底改造提升，老旧小区供暖投诉量有了明显下降，普遍降幅达到了七成。

除了改造，供热部门还不断提高服务标准，加强监督管理。2015年底开始，本市启动了供暖企业约谈机制，对供暖投诉居高不下的企业进行面对面沟通、督促整改。同时，供热行业还推出供热单位评价考核体系，对供暖企业进行量化考核综合打分，实行分级管理制度。“我们定期对投诉率进行统计，然后约谈差评企业。通过差异化补贴发放，不再吃‘大锅饭’，服务不好的企业将越来越难生存。”市供热部门相关负责人表示，本月初已约谈了9家差评供暖企业，本月底还将再约谈一批差评企业，并向社会公布。