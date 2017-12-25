2017-12-25 北京日报

12月23日，昌盛园小区便民菜店开业，这是昌平区目前规模最大的便民菜店。店里售卖蔬菜、水果、米面粮油、鲜肉、海鲜等各类老百姓日常所需的产品，此外还提供家电维修、代收快递、洗衣、家政等多项便民服务项目，一站式满足百姓生活所需。店里还设立了食品安全检测点，供居民现场检测蔬菜农药残留。

便民蔬菜直营店刚一开张，店内就人头攒动，附近居民纷纷赶来购买新鲜的果蔬。1500平方米的店里，分为蔬菜区、水果区、鲜肉区、活鱼海鲜区、主食厨房、干果区、百货区等十几个区域，门口的几个小店还引入了洗衣、快递代收、家政、维修等便民服务。

昌盛园小区位于六环外，小区周边的蔬菜零售网点不多，以街边小店为主。居民徐阿姨说，以前去菜市场得跑3公里，骑自行车至少半小时才能到，所以一次就要购买好几天的量。她说，如今步行10分钟就能走到新开的菜店。

徐阿姨在菜店里转了一圈，发现菜价普遍比较便宜，芹菜每斤1.18元，白萝卜每斤0.68元，冬瓜每斤1.38元……店内负责人介绍，店里的蔬菜有200多种，大部分都由产地直供，统一采购、统一配送，保证直营店里的菜品比超市便宜10%到15%，同时每天都会有几种特价菜，打折力度更大。

记者了解到，这家菜店由“北京市菜篮子”工程的运营方北京志广富庶农产品有限公司打造。公司负责人吴志广介绍，在昌平区商务委等相关部门的支持下，公司对周边居民进行了调研，了解居民需求后，将昌盛园三区一处闲置的空间打造成便民菜店，并按照《北京市蔬菜零售网点建设管理办法》进行建设，满足居民对果蔬、海鲜等产品的多样化、多层次需求。这家店可以覆盖昌盛园、畅春阁等周围的5个小区、8000多户居民。

在蔬菜货架旁边，一个食品安全检测点吸引了居民们驻足。一位居民将刚刚挑选的白菜送到检测台，工作人员取下一小片菜叶，向表面滴上几滴检测液，再从菜叶上提取出检测液滴在快速检测卡上，几分钟后，检测卡由白色变成了天蓝色。“这说明农残检测结果符合标准。”工作人员说。

城六区基本便民商业网点实现社区全覆盖的同时，远郊地区的便民商业网点建设正在提速。吴志广介绍，目前，公司已经在昌平区完成9家便民蔬菜直营店的建设，2018年将在昌平区再建设20家，每个菜店都会设置蔬菜农残检测区，让百姓真正吃上放心菜。