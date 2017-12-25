2017-12-25 北京日报

天山天池、古风长安、河湟人家、神山仰雪……这些独具地方特色的景致将在2019年北京世园会展区集中展现。继上月初世园会中华园艺展示区首批展园方案公布后，近日，第二批展园方案悉数亮相，贵州、上海、陕西、吉林、青海、河北、新疆、浙江8个省区市带来匠心设计。截至目前，已有29个省区市展示方案出炉。

8个展园多围绕本地自然地理风貌、人文民俗特质、标志性自然景观作文章，特色各异。上海展园以“云”为关键字，计划绘制“祥云献瑞，雨润万物”园艺画卷，体现精致入微的海派造园风格。设计团队介绍，走在上海园，游客可以逐一游历“云阶”“云裳”“云岗”“云巢”“云坞”“云影”等地形高低起伏、造景手法各异的区域。浙江园则以“浙人家”为设计主题，依据浙江“七山一水二分田”的特殊山水格局营建，水系贯穿整个场地，再现浙江母亲河钱塘江的河道曲线。

与诗意的上海园、浙江园不同，历史文化元素的独特运用是陕西园的特点。陕西园亮出“丝绸之路”的历史元素，整体设计感十足。园区将划分为一带三区，“丝绸之路景观带”是一条地形起伏的植物景观带，“古风长安”区将通过唐风建筑、文字图画等景观符号重现汉唐风韵，“绿色丝路”区将展示古代至今交通方式的发展变迁和借助古丝绸之路传播的各类植物，“山水文韵”区将以秦岭渭河为基底，浓缩展现秦岭地域风貌。

同时，新疆展园将通过天山天池、民居回廊、坎儿井、葡萄廊架、瓜果植物等丰富的地域元素，展示丝路文化、悠久园艺植物、丰富地形地貌；青海展园通过唐蕃古道、可可西里、青海湖、藏羚羊以及青海民居等独特的景观要素展示青海特色；吉林展园将园区分为东部“神山仰雪”景区、西部“碧波苇荡”景区，展现多彩山水；贵州展园主打北盘江大桥、黄果树瀑布、赤水丹霞地貌、织金洞等贵州著名景点；河北展园则通过展示塞罕坝风光、雄安新区风采、太行山巍峨来展现人与自然和谐发展的新格局。

“中华园艺展示区位于园区核心景观区南侧，总占地面积25公顷，按照华北、华南、华中、华东、西北、东北、西南、港澳台八个组团进行布局，共有34个分展园，各省区市展园面积约为2000至3000平方米，其中北京园面积最大，为5000多平方米。”北京世园局副局长叶大华说，目前，中华园艺展园场地施工条件已经具备，2018年春天开始，各分展园可陆续进场施工，由各省区市自行建设。预计2018年年底，将完成34个分展园的建设工作，2019年上半年完成室内布置，在2019年4月29日开幕前正式亮相。