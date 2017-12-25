2017-12-25 北京日报

12月23日上午，东城区四套班子领导、区直机关系统74个机关单位的2000余名党员干部下沉到社区开展主题党日活动，和街道干部、社区工作者、辖区单位及居民志愿者一起，开展可燃物、障碍物大扫除。

当天上午，在北新桥街道育树胡同11号的王佩瑶老人家里，党员志愿者们帮她清理易燃物。王大妈今年80多岁，子女不在身边。看到志愿者们忙前忙后，老人也出来一起装垃圾。小半天时间，清理出不少木板、报纸、废旧塑料袋等易燃物。老人竖着大拇指说：“院里干净利落，腾出来不少地方，也更安全了。大周末的辛苦你们了。”

东华门街道灯市口西街34号院堆物堆料现象严重。一上午时间，志愿者们共清理可燃物、障碍物11吨，足足拉满两货车和一三轮车。居民们都说，以后一定要坚决对楼道堆物堆料说不。

在龙潭街道，党员志愿者来到幸福社区、光明社区和龙潭北里社区等老旧小区，按照“走过一层，清空一层”的工作要求，清理小区里的杂物。志愿者们还领取了龙潭街道志愿服务卡，进行“公益储蓄”，积分用于兑换街道购买的家政服务或慰问品，赠送给结对的地区困难群众。

看到党员志愿者们不怕脏不怕累，认真清扫，建国门街道东总布胡同2号院3单元的刘阿姨主动为工作人员送去热水，“你们休息日还来帮我们大扫除，真的很感动！”

“今年我们社区可算是大变样，拆了违建、规划了车位、新铺了地砖，现在社区里比以往敞亮多了。”天坛街道东里北社区居民张大妈说，“不过居民过日子，也总爱攒些旧物不舍得扔，家里放不下就堆在楼道里，实际上也没啥用处，还带来安全隐患。志愿者来帮我们大扫除，正好趁机会把问题都解决了。”

东四街道“周末清洁日”活动从2016年6月开始，一直坚持至今，得到了党员、居民志愿者、社会单位、中小学校等的积极响应，胡同环境得到了极大改善。永外街道将每月15日定为了“街道清洁日”，将安全隐患排查及环境整治工作与主题党日活动和志愿服务活动紧密结合起来，建立党建引领城市管理的长效机制。东直门地区相关单位党组织主动与社区党委结成共建对子，建立了长期联系，持续开展相关党日活动……

“我们希望通过今天的主题党日活动，在全区形成共建、共治、共享的氛围，也希望能带动更多的辖区居民一起投入到安全、宜居的社区营造活动中去，共同提高居民的生活质量。”东城区直机关工委专职副书记李淑霞介绍，在此次大扫除工作的基础上，区直机关工委还将结合即将到来的元旦、春节开展多种形式的党员志愿服务活动，将安全隐患排查工作与主题党日、结对共建和日常党员志愿服务活动紧密结合起来，形成长效机制。