2017-12-25 北京日报

12月24日，由北京科兴生物制品有限公司生产的甲型肝炎灭活疫苗（孩尔来福）通过世界卫生组织（WHO）预认证。这意味着该疫苗产品可进入国际组织的采购平台，打开更多国家市场。

甲型肝炎灭活疫苗是预防甲型肝炎最有效的手段，得到国际组织的广泛认同。北京科兴生产的甲型肝炎灭活疫苗于2002年上市，是我国使用量最大的甲肝灭活疫苗，在京津沪苏免疫规划中已广泛使用。目前，该甲型肝炎灭活疫苗是继葛兰素史克公司之后全球第二个通过WHO预认证的产品，国际市场需求量大。

北京科兴国际注册总监孟伟宁称，“通过WHO预认证具有重要而深远的意义，疫苗产品可借此进入国际组织的采购平台，如世界妇女儿童基金会等。如今，该疫苗已在亚洲及南美洲的十几个国家注册，今后将为世界上更多的国家和地区提供疫苗产品。”

甲型肝炎由甲型肝炎病毒感染引起，病毒广泛存在于世界上，主要通过粪口传播，也能通过人与人之间的物理接触传播 。因此在卫生条件差缺少安全饮用水的区域极易大规模滋生甲肝病毒。目前针对甲型肝炎没有特别有效的治疗手段，接种甲肝疫苗是最有效的预防甲型肝炎流行的手段。

全球共有37个国家将甲肝疫苗列入国家免疫接种清单中，我国在2008年开始将甲肝疫苗列入国家免疫规划中。虽然在发达国家由于优越的卫生条件，以及实施国家范围的大规模疫苗免疫，很少有甲型肝炎的爆发，但是今年，在美国的多个州以及在欧洲15个国家爆发了甲型肝炎的流行，传播途径主要是男男性传播。