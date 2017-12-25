2017-12-25 北京日报

第一书记郭弘波入村之初，并不受村民认可。他结合本村盛产西瓜的特色，加大宣传、打造品牌，打开了西瓜销路，提高了村民收入，也赢得了民心。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，在全国范围打响了脱贫攻坚战。

北京作为首都，虽然没有贫困人口，但有234个低收入村和117个发展落后村，在北京率先全面建成小康社会的进程中，这些地区的群众也不能掉队。

2015年起，市委一把钥匙开一把锁，紧贴农村需求选人：党政部门干部派驻软弱涣散村，经济部门干部派驻低收入村，政法部门干部派驻矛盾问题多发村，涉农科技部门干部派驻产业落后村。

目前，623名优秀干部到涉农地区担任党组织第一书记，其中，第一批选派的407名第一书记任满2年。第一书记以促进经济发展为“第一要务”、加强基层组织建设为“第一责任”、提高乡村治理能力作为“第一保障”，成了村子的领头雁，村民的知心人，基层党组织的“主心骨”。

在派驻第一书记的几百个村庄里，一个个“破茧成蝶”的故事正在发生。

促进农村经济发展为“第一要务”

郭弘波刚到大兴区北臧村镇北高各庄村任职时，有些村民对他说，“郭书记，不管你是从哪儿来的，也不管你是第几书记，不给老百姓干实事，我们就不认你。”

郭弘波把村民的话记在心里，下决心一定要为老百姓干实事。他发现北高各庄村盛产的西瓜，甘甜多汁，销路却不好，于是挨家挨户走访村民，实地考察每一块西瓜地，将调研情况制成表格，逐一分析想对策。

曾在市直机关工委负责宣传工作的郭弘波敏锐地认识到，西瓜不好卖是宣传出了问题。他凭借工作经验，只用了很少的一部分资金，就为村里的西瓜建好了公众账号、设计好了品牌。

西瓜的销路越来越好。2017年，瓜农增收20%。看得见的实惠让村民们为他竖起大拇指，“你是我们当之无愧的第一书记！”

在“北高西瓜”渐渐闻名京城的同时，昌平区流村镇北庄村种植园里的百合也长势喜人。在第一书记李良的带领下，村民将散户种植百合发展成为大棚专业种植，并开拓了食用百合的文化体验服务，年收入也翻了一番。

现在，百合产业成了村里的支柱产业，百合文化园也在设计中，建成之后将为村民解决数十个就业岗位，北庄村的致富道路越走越宽。村民亲切地将李良称为“百合”书记。

第一书记把促进农村经济发展作为“第一要务”。市委组织部相关负责人介绍，两年多来，第一批选派的第一书记共协调资金9.8亿元，引进开发项目245个，依托乡镇党委、政府推动项目501个。据市统计局有关数据显示，预计2017年全市低收入农户收入超万元。

加强基层组织建设为“第一责任”

第一书记担当“第一责任”，不仅要上接天线找项目、寻资金、惠民生，还要下连地气抓党建、强班子、聚人心。

海淀区西北旺镇屯佃村第一书记郑志明到村任职后，发现村里经济基础不差，但党组织凝聚力战斗力不强，于是白天挨家挨户走访调查，晚上挑灯分析，决定从基层组织建设入手，打通全局工作。

从每月一天的“党员活动日”交流学习，到“1+1”党组织结对共建，屯佃村将“三会一课”制度落到实处。郑书记借助互联网，创建了“最美新屯佃”微信公众平台，为党员群众交流学习、了解各方信息搭建了平台。村“两委”班子凝聚力逐步增强，村里的环境建设、煤改清洁能源、股份经济合作社等工作相继顺利开展。

密云区西田各庄镇西庄户村密云水库移民村，由于建设施工项目、土地承包合同等历史遗留问题，成了有名的“上访村”，村党组织软弱涣散，村民怨言多。第一书记亓建强进村不到半年，接访人数就达2000多人次。

亓建强通过规范村“两委”联席会、开展主题党日活动、组织党员到先进村学习、开展传统文化教育等，激发村干部和党员群众的活力，“现在班子就是心往一处想，劲往一处使，有事相互商量，已经形成了一股合力，战斗力很强。”

不少乡镇党委书记说，第一书记突出的贡献，就是把村班子建好了，把党员干部带强了，把制度规范立起来了。两年来，第一批选派的第一书记协助村党组织制定新制度470项，修订完善各项制度697项，实施党建项目334个，指导发展党员340名，培养入党积极分子和后备干部712名，讲党课886次，组织开展主题党日活动2930次，帮助新建改建活动场所856处。

提高乡村治理能力为“第一保障”

“做第一书记的工作，不仅要帮助村民富口袋，也要富脑袋。”通州区漷县镇漷县村的第一书记马兴把村民的文化生活作为工作切入点。

他发现村民除了闲着的时候去看电视，没有什么文化活动，便利用“娘家”市科研院的优势，协同通州区科委和漷县镇政府，为漷县村投资建设了科普体验厅、互动体验区、多媒体画廊和科普书吧，将趣味性与科普性合二为一。他还利用派驻单位优势，组织村里的孩子们免费参观自然博物馆、天文馆，受到老百姓的热烈欢迎。

从此，漷县村的文化秧苗开始茁壮成长，村委会每周组织书画交流日，村民还自发组织小车会表演，为传统文化注入了新的生命力。

第一书记把提高乡村治理能力作为“第一保障”，给派驻村带来了一股新风尚，对派驻村的改变像清风细雨，润物无声，松了贫穷的土，拔了落后的根。群众普遍反映，村民的广场舞跳起来了，秧歌扭起来了，唢呐吹起来了，锣鼓敲起来了。

火车跑得快，全靠车头带。村庄的变化就是最好的成绩单，村民的口碑就是业绩的丰碑，一批批像郭弘波、李良、郑志明、亓建强、马兴这样的第一书记扎根农村一线，主动作为，真抓实干，将真情和智慧洒向农村，信得过，靠得住、不辱使命。

目前，第三批第一书记选派工作正在进行中。市委明确提出，要持续开展选派第一书记工作，精准帮扶低收入村和低收入农户，大力实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，率先全面建成小康社会。市区各级部门将进一步加大统筹协调力度，把帮扶工作责任落到实处，确保“第一书记”下得去、待得住、干得好。