2017-12-25 北京日报

“奶奶，这是您要的油和面，给您送来了！”12月22日中午，83岁的刘妙妫下单后不到两小时就收到了超市送来的粮油。志愿者帮忙下单，社区工作人员送货上门，刘奶奶享受到的便利，都得益于草桥社区“一刻钟社区服务圈”的建设。记者了解到，北京全市“一刻钟社区服务圈”已达1452个，覆盖社区2706个。

草桥社区党委书记牛放告诉记者，同其它“一刻钟社区服务圈”不同，草桥社区“一刻钟社区服务圈”服务对象覆盖城乡，是典型的城乡结合部地区的“一刻钟社区服务圈”。

两年前，草桥地区的居民虽然占到了七成，但管理草桥村的主要还是村委会，居委会负责的范围很小。但由于管理模式不同，村民、居民在生活中出现了不少隔阂，比如村里在社区办的幼儿园，居民的孩子入园难；卫生服务中心只能接待新农合报销的村民，居民看病得去其它医保医院；村里的文化中心、图书馆只为村民服务，居民也没法享受。2015年底，村民、居民分治的局面在草桥村终结。草桥欣园社区党委和居委会成立，村党委和社区党委实现有机整合，资源共享，以村带居，草桥走进了大社区时代。如今，村里的幼儿园、社区医院、文化中心村，实现了居民共享，“一刻钟社区服务圈”也建设好了，老年优待证、新生儿登记、“一老一小”参保等都能由社区代办。随着“圈”的进一步建设，主动找上门签约的各种服务商户也越来越多，他们为社区住户提供服务，接受社区居委会的监督。

记者从市委社会工委、市社会办了解到，“一刻钟社区服务圈”从2010年开始建设以来，已经连续8年列入市政府为民办实事项目。截至今年11月底，全市8年累计建成“一刻钟社区服务圈”1452个，覆盖社区2706个，覆盖率达到87.5%。12.5%尚未覆盖的社区主要分布在城乡结合部地区，以及近年来的村转居和新建社区，草桥为城乡结合部“一刻钟社区服务圈”的建设探索出了新路。

2017年，北京市委社会工委、市社会办启动对已建成的“一刻钟社区服务圈”的调查评估工作。通过鼓励和引导行业组织、品牌企业和连锁企业进社区，支持“互联网+社区服务”模式发展，为社区居民提供更有效服务和更精准服务。2018年，“一刻钟社区服务圈”将再新建100个，同时将引入高德地图，便于市民查询。北京市将力争在三年内实现“一刻钟社区服务圈”全覆盖、共建成1000个“社区之家”示范点。