2017-12-25 北京日报

12月24日下午，加快建设北京量子信息科学研究院工作座谈会召开。北京市委副书记、代市长陈吉宁讲话。

为承接国家重大科技任务，助力全国科技创新中心建设，北京市政府联合中国科学院、军事科学院、北京大学、清华大学、北京航空航天大学等单位共同建设北京量子信息科学研究院。研究院将整合北京地区现有量子物态科学、量子通信、量子计算等领域骨干力量，引进全球顶级人才，在理论、材料、器件、通信与计算及精密测量等方面开展基础前沿研究，并推动量子技术走向实用化、规模化、产业化。昨天上午，研究院理事会召开第一次会议，推选了第一届理事。

座谈会上，科技部党组成员、副部长李萌指出，北京量子信息科学研究院要积极承担国家科技创新重大项目，服务国家重大战略，充分利用全球资源，创新体制机制，推动我国量子科学研究实现跨越式发展。

陈吉宁强调，建设北京量子信息科学研究院，是深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察北京重要讲话精神，深刻领会和把握我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断，落实创新是引领发展第一动力的一项重要举措。建设具有全球影响力的科技创新中心，是北京的优势和职责使命。全市各级政府部门要推动形成好机制，打通“围墙”，加强各研究单位之间的合作，促进产业与基础研究深度融合，形成学科交叉研究机制。要提供好服务，优化户籍管理、住房保障、医疗待遇、子女教育等配套服务；加强知识产权保护，促进创新要素融合。要创造好环境，形成更加开放的格局，集聚全球顶级人才和优秀科研团队；着眼长远，创造有利于年轻创新创业者成长的环境，培养一批具有国际视野的青年科技人才。

会上，北京市政府与中国科学院、军事科学院、北京大学、清华大学、北京航空航天大学共同签署了《北京量子信息科学研究院建设合作框架协议》。

共建单位和北京市领导王恩哥、李树深、皮明勇、邱勇、徐惠彬、阴和俊出席会议。